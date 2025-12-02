La fiesta navideña del padre Sergio alegrará a más de 55 mil niños de toda Centroamérica

Este 2025, el padre Sergio Valverde y Obras del Espíritu Santo celebrarán la edición número 25 de la fiesta infantil más grande del país, un evento que busca llevar alegría, alimento y esperanza a niños de escasos recursos de casi todo Costa Rica.

La actividad principal llevará por nombre “¡Jesús: a tus niños los cuida tu iglesia!” y se realizará el 21 de diciembre en el Estadio Nacional, a partir de las 9 a.m., donde se esperan unos 35 mil pequeñitos.

Celebración llegará a varias zonas del país

Además del evento en la capital, la organización llevará esta gran fiesta a Limón, Puntarenas, Guanacaste, Upala, Isla Chira, Barra del Colorado, Parismina y Alto Telire, Talamanca. Con estas sedes adicionales se alcanzarán 15 mil niños más, para un total de 50.000 menores en alto riesgo social beneficiados.

Obras del Espíritu Santo llevará la celebración a varias zonas del país para beneficiar a 50 mil menores. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

Un día completo de actividades, comida y regalos

El padre Sergio compartió que la celebración incluirá villancicos, evangelización, deportes, dinámicas, bandas, partidos de fútbol, inflables y carreras de atletismo. Cada niño recibirá desayuno, confites, galletas, frutas, jugos, helados ChaRo, almuerzo y su anhelado juguete.

Más de 3.000 voluntarios y apoyo institucional

El evento contará con el respaldo de la Fuerza Pública, Policía Municipal, Bomberos, Ministerio de Salud, empresas de seguridad, emergencias privadas y las pólizas correspondientes del INS. Además, todos los niños ya fueron censados, tendrán su gafete de ingreso y estarán protegidos por una póliza especial.

Más de 3.000 voluntarios y múltiples instituciones brindarán apoyo durante la gran fiesta infantil. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

Empresas donarán la alimentación de los menores

Varias empresas con compromiso social, como Taco Bell, Spoon, KFC, PIPASA, Subway, Ready Pizza, Burger King, Pipos Dog, Fufos Dog, Hotel Crowne Plaza, Helados ChaRo, Corobici, Dos Pinos, Fifco y Golinsa, entre otras, donaron los alimentos que se entregarán a los participantes.

Aún faltan 30 mil regalos y piden la ayuda del país

El padre Sergio indicó que al 2 de diciembre cuentan con unos 25 mil regalos, pero aún necesitan cerca de 30 mil más. Las personas que deseen apoyar pueden donar juguetes o dinero al SINPE móvil 8959-2020.

La fiesta será en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y este año, por primera vez, también en Honduras.