El padre Sergio Valverde está con el corazón lleno de alegría por estas dos grandes razones

El padre Sergio Valverde está con el corazón lleno de alegría por dos grandes razones que llevaron amor y bendiciones a cuatro mil niños en distintos países de Centroamérica.

En estos últimos visitó Honduras y El Salvador para participar en dos enormes fiestas infantiles.

El padre Sergio Valverde está feliz porque ya celebró las fiestas infantiles en Honduras y El Salvador. (Obras del Espíritu Santo)

Desde una cancha de fútbol en San Salvador, donde se llevó a cabo el sábado una de las actividades, el sacerdote confirmó que el evento fue toda una bendición.

“Hemos celebrado después de haber compartido el día de ayer (viernes) en Honduras con casi 2.000 niños“, comentó el sacerdote, quien destacó que en El Salvador también participaron otros 2.000 niños.

Los pequeños quedaron felices con todo lo que recibieron. (Obras del Espíritu Santo)

El sacerdote detalló que, con esta iniciativa, están llegando a diferentes lugares “por tierra, por agua y por aire”, siempre con la misión de celebrar la alegría de la Navidad.

Alianzas y autoridades presentes

El evento en San Salvador contó con la presencia de autoridades importantes del país, incluyendo al presidente de la Asamblea Legislativa.

El próximo domingo será la gran fiesta en Costa Rica. (Obras del Espíritu Santo)

El Padre Sergio hizo hincapié en que este tipo de celebraciones se hacen posibles gracias a la colaboración de diversas organizaciones.

Un solo corazón centroamericano

El mensaje central del padre Sergio va más allá de la ayuda navideña.

“Haciendo de toda Centroamérica un solo equipo, un solo país dividido por alguna frontera, pero un solo corazón centroamericano," afirmó el sacerdote, quien destacó que la obra se realiza sin diferencia de nacionalidad, sin importar la religión que profesen y sin ningún tipo de diferenciación.

El sacerdote agradeció a todos los que hicieron posible las fiestas. (Obras del Espírutu Santo)

Finalmente, el sacerdote agradeció a la gente de Costa Rica por su apoyo en estas obras sociales.

Este domingo el cura regresó al país para celebrar las eucaristías en la parroquia de Cristo Rey y el lunes viajará a Guanacaste para participar en otras dos fiestas infantiles.

El padre Sergio Valverde está feliz porque ya se llevaron a cabo dos fiestas infantiles

El próximo domingo 21 de diciembre, a las 9 a.m., el estadio Nacional será el punto de encuentro para 35.000 niños procedentes de las siete provincias del país, pero la fiesta también se extenderá a Limón, Puntarenas, Guanacaste, Upala, Isla Chira, Barra del Colorado, Parismina y el Alto Telire en Talamanca para alcanzar 15.000 niños más, y con ello llegar así a 50.000 pequeñitos en alto riesgo social.

“Nos preparamos con gran alegría para que los niños celebren el nacimiento de Jesús en un ambiente lleno de villancicos, evangelización, deporte, dinámicas, bandas, partidos de fútbol, inflables y carreras de atletismo. Cada niño recibirá un desayuno, una bolsa de confites, galletas, manzanas, jugos, helados, un delicioso almuerzo y su anhelado juguete”, contó el padre.

A las fiestas asistieron niños de todas las edades. (Obras del Espíritu Santo)

Las actividades estuvieron llenas de sorpresas y muchas bendiciones. (Obras del Espíritu Santo)

El padre Sergio se apuntó a disfrutar junto con los niños. (Obras del Espíritu Santo)