Esto hará el padre Sergio con quien soltó el chisme de las 43 propiedades y 19 carros que le achacan

El padre Sergio Valverde ya sabe quiénes soltaron “el chisme” de que, supuestamente, tiene a su nombre 43 propiedades y 19 carros, y dijo lo que hará con esas personas.

“Toda esa información ha circulado por redes sociales. Vemos que todo viene de una misma fuente, ya sabemos de dónde viene, y lo que vamos a hacer es orar por ellos”, dijo el cura.

El padre Sergio Valverde dijo lo que hará con las personas que lanzaron chisme sobre él. (Obras del Espíritu Santo)

El fundador de la Asociación Obras del Espíritu Santo afirmó también que le duele mucho que la gente difunda en redes sociales, información que él asegura que no es real, porque los afectados son los niños de la Asociación.

“Mi posición sobre todo esto es perdonar a las personas que hicieron eso, porque en el fondo no saben lo que hacen, no saben que están atentando contra la comida de los niñitos. Tal vez, puede ser que no me quieran exactamente a mí, pero el problema es el daño que se les hace a ellos. Lo único que me duele es que atenta contra la comida de los chiquitos”, manifestó.

El padre Sergio señala que, después de que el martes por la noche publicara un video dando su versión y asegurando que no tiene propiedades ni carros a su nombre, sino que todo es de la asociación, ha recibido cientos de comentarios de apoyo y eso le alegra el corazón.

“Ha sido abismal, una cosa que no tiene precedente, yo no me imaginé que la gente iba a tener esa reacción. Me han llamado y me han escrito, han abarrotado las redes sociales; hay que ver los comentarios tan preciosos, gente indignada por lo que ha pasado”, expresó.

Al sacerdote le preocupa que los que paguen los platos rotos sean los niños. (John Durán)

Mandó un mensaje a los que difundieron “el chisme”

El sacerdote les envió un mensaje a las personas que difundieron la información por la que lo han cuestionado en los últimos días.

“Prefiero pensar que las personas que hicieron circular esta información cometieron tan solo un error, no soy quien para juzgar.

“Los invito a ellos y a toda la población, en general, a que vengan aquí, a Obras del Espíritu Santo, y vean qué maravillosa obra tenemos. Es una obra social que atiende sin diferencia nacional y mucho menos color político”, agregó el cura.

En el video publicado el martes por la noche, el padre Sergio aseguró que no tiene nada a su nombre, sino que las propiedades y carros pertenecen a Obras del Espíritu Santo.

El religioso invita a quienes quieran a visitar las obras de la asociación a hacerlo. (John Durán)

“Humildemente, desde el inicio de mi sacerdocio, en el que llevo 25 años, no tengo casa ni carro”, comenzó diciendo el cura en el video.

Según Valverde, 17 de esas propiedades están en Cristo Rey, en el centro de San José, en donde hay albergues para niños, jóvenes, mujeres víctimas de violencia. Además, está el centro educativo y hay tres grandes lotes, en donde se están construyendo las torres de la juventud.

Sobre los vehículos, Valverde detalló que tres de ellos son buses, donados por una empresa autobusera, una buseta que la donaron hace 3 años; además, hay camiones que están rotulados a nombre de la asociación y dos motos.

“Hay algunos vehículos varados y se habla de un Land Rover, que donaron hace cuatro meses y hay que repararlo para una actividad que tendremos en setiembre. Yo no tengo carro, ocupamos ayuda”, expresó.