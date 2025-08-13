Esto dice el padre Sergio por las 43 propiedades y los 19 carros que le cuestionaron

El padre Sergio Valverde aclaró el origen de los bienes de las Obras del Espíritu Santo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El padre Sergio Valverde, fundador y director de la Asociación Obras del Espíritu Santo salió al paso de los cuestionamientos que le hicieron en días pasados, sobre las supuestas propiedades que tiene a su nombre.

En un video que publicó en las redes sociales de la asociación, el sacerdote dijo que es falso que tiene a su nombre 19 vehículos y 43 propiedades.

“Creo en la paz y también en la verdad y debo decir lo siguiente: lo que debe decirse es que la Asociación Obras del Espíritu Santo tiene 19 vehículos y 43 propiedades.

LEA MÁS: Esto dijo el Padre Sergio Valverde tras salir del hospital

“Humildemente, desde el inicio de mi sacerdocio, en el que llevo 25 años no tengo casa ni carro”, comenzó diciendo el cura.

Según Valverde, 17 de esas propiedades están en Cristo Rey, en el centro de San José, en donde hay albergues para niños, jóvenes, mujeres víctimas de violencia. Además, está el centro educativo y hay 3 grandes lotes, en donde se están construyendo las torres de la juventud.

Aclaración a la opinión pública Aclaración a la opinión pública Publicado por Asociación Obras del Espíritu Santo en Martes, 12 de agosto de 2025

Por otro lado, dijo que algunas de esas propiedades son nichos para darle sepultura a algunas personas, cuyos cuerpos no reclaman o que a veces, por su condición económica, no tienen cómo ser enterradas.

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde contó las cosas atrevidas que hizo para ver cara a cara al papa Francisco

Invitado

El padre habló de su supuesta participación en actividades políticas y recalcó que recibió un llamado del IMAS.

“Fui invitado por el IMAS, me invitaron a una actividad de mujeres jefas de hogar, para que mostraran sus emprendimientos y no fui solo, fui con varias personas de la comunidad, porque quiero que vean que hacen, para que logren salir de la pobreza”, añadió.

Valverde ejerce el sacerdocio desde hace 25 años. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde cumplió el sueño de 5.000 niños en Guatemala, ¡hasta le sacaron las lágrimas!

Y sobre los vehículos, Valverde detalló que 3 de esos son buses, donados por una empresa autobusera, una buseta que la donaron hace 3 años, hay camiones que están rotulados a nombre de la asociación y dos motos.

Hay algunos vehículos varados y se habla de un Land Rover, que donaron hace 4 meses y hay que repararlo para una actividad que tendremos en setiembre. Yo no tengo carro, ocupamos ayuda", expresó.

Sobre la campaña

Valverde aclaró que no se está involucrando en política, ahorita que se avecina la campaña electoral.

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde está agobiado, pero confía en que Dios le va a resolver

“Como sacerdote me toca atender toda aquella persona que se acerca a pedir oración y por ejemplo, me he tocado atender a 3 candidatos, un varón y dos damas y me han pedido que le den la bendición y siempre oro por ellos.

“Invito a la población para que vean la maravillosa obra, la rendición de cuentas en el sector público y privado es pan de cada día. Y como me enseñaron mis padres: cuentas claras, chocolate espeso y los papelitos hablan”, manifestó.