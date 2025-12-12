Joselyn Chacón cuestiona al gobierno por apoyar al Partido Pueblo Soberano

Joselyn Chacón, quien fue ministra de Salud a inicios del gobierno de Rodrigo Chaves, lanzó un fuerte mensaje contra el gobierno por su decisión de apoyar al Partido Pueblo Soberano (PPSO) para las elecciones de 2026, a pesar de que a ella le habían prohibido hacerlo anteriormente.

La exministra compartió en redes sociales que, antes de que se anunciara al PPSO como la agrupación de la continuidad, ella defendió a un representante de Quepos.

Sin embargo, le prohibieron hacerlo y, según ella, la atacaron por su afinidad política.

“Si el gobierno no quiso apoyar al Soberano antes y a mí me prohibieron hacerlo, ¿por qué ahora sí se permite? Es claro que se hicieron cambios, y qué bueno por eso, pero también es evidente que, con tal de ganar, han reunido a políticos que antes criticaban e incluso a figuras de partidos a los que acusaban de corrupción. En política ‘todo suma’, dicen", comentó la exministra.

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, cuestionó por qué el gobierno ahora apoya al PPSO cuando, según ella, le prohibieron hacerlo antes. (Rafael Pacheco Granados)

Joselyn Chacón señaló que no busca atacar a la agrupación, sino a señalar la realidad.

“En ese partido quedaron personas a las que quiero mucho y que serían excelentes diputados. Pero también hay candidatos que jamás conocí y que nunca apoyaron cuando nació el Rodriguismo (chavismo). Ese no es el partido que iniciamos, donde ganar sin recursos ni estructura fue durísimo... y aun así ganamos”, expresó.

No apoyará al PPSO en las elecciones

La exministra señaló en la misma publicación que no apoyará al Partido Pueblo Soberano en las elecciones de 2026, sino que respaldará a Natalia Díaz, la candidata del Partido Unidos Podemos.

La razón principal por la que decidió no apoyar al partido de Laura Fernández es por los ataques que habría recibido cuando apoyó al candidato de Quepos.

Joselyn Chacón anunció que no apoyará a Laura Fernández en las elecciones, sino a Natalia Díaz. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Por defender, en ese momento, a un candidato de Quepos de Pueblo Soberano sufrí un daño enorme y ataque nunca antes visto. Marta lo sabe bien: no tuvo corazón y no respetó mi libertad de expresión”, señaló Joselyn Chacón, refiriéndose a la expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, con quien ha tenido roces.

Ella afirmó que apoya a Natalia Díaz porque quiere un gobierno de diálogo que volver a caer “en un ambiente lleno de odio, ataques y una Asamblea paralizada por confrontaciones”.

