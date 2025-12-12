Joselyn Chacón la emprendió contra Marta Esquivel y Mary Munive en redes sociales

La exministra de Salud, Joselyn Chacón calificó a Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y a Mary Munive, ministra de Salud, como personas “sin corazón”.

En una publicación en redes sociales, la exministra dio un fuerte mensaje sobre la situación actual de la CCSS.

Chacón afirmó que en la campaña pasada, ella pidió que se protegiera la Caja, pero no fue así, sino que llegaron personas que empeoraron la situación.

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, señaló que Marta Esquivel y Mary Munive son personas "sin corazón". (Jose Cordero)

“No puedo apoyar que personas como Martha y Munive sigan en el poder. Natalia se ha comprometido conmigo a que la Caja sea dirigida por alguien con conocimiento profundo y experiencia real, no por alguien que solo la conoce por acudir a citas médicas”, dijo Joselyn Chacón.

La exministra señaló que la presidencia de la CCSS no es un puesto de confianza, sino uno de experiencia.

“Un doctor que ha trabajado en todos los niveles del sector salud y ha ganado con la mejor nota por muchos momentos el primer lugar de gerente y no es puesto a dedo, ya que ese puesto no es de confianza, sino de experiencia, y repito, le gana por mucho a un abogado que solo va a citas médicas de control y no tenía idea de qué es la Caja”, comentó.

En dicha publicación, ella confirmó su apoyo a Natalia Díaz, quien busca la presidencia para las elecciones de 2026. Además, comentó que no puede apoyar a un partido que la ha atacado.

“Por defender, en ese momento, a un candidato de Quepos de Pueblo Soberano, sufrí un daño enorme y ataque nunca antes visto. Marta lo sabe bien: no tuvo corazón y no respetó mi libertad de expresión”, dijo.

Roces con Marta Esquivel

Joselyn Chacón tuvo roces con la expresidenta de la CCSS en otra ocasión.

Hace unos meses, la exministra de Salud criticó la candidatura de Marta Esquivel como diputada por Heredia con el Partido Pueblo Soberano.

Ella señaló que Esquivel no la representa como mujer. En ese momento desmintió las declaraciones de la expresidenta de la Caja, después de que ella afirmara que le ha dedicado su vida “a la justicia y al servicio del país”.

La exministra dijo que la expresidenta despedía a funcionarios por afinidad política o en periodo de licencia de maternidad.

“Estamos eligiendo nuestra próxima Asamblea; que sea con argumentos, pero una mujer madre que utiliza su puesto para matar a otras mujeres, en sentido figurado, no es ni será una mujer a quien le voy a aplaudir”, expresó.

Joselyn Chacón ha tenido roces con la expresidenta de la CCSS, Marta Esquivel. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

Después de la publicación de Chacón, Esquivel se refirió a sus comentarios y negó las acusaciones.

“No voy a caer en manifestaciones malintencionadas e infundadas. Lo mío es trabajar con hechos y transparencia, no perder el tiempo en alimentar rumores”, comentó.

Pero, la exministra de Salud no se quedó callada y le respondió a su excolega, diciéndole que dejara de mentirle al pueblo.

“No hicieron la prórroga de mi nombramiento porque yo en ese momento estaba apoyando al candidato a alcalde de Quepos y tengo la evidencia donde Marta me amenazó por hacerlo”, afirmó Chacón.

Ella dijo que por esa razón, la expresidenta de la Caja le quitó sus derechos laborales, cuando fue su asesora tras su salida como ministra en 2023.

