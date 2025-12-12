Educación en crisis: Chinaoke 2025 señala violencia, rezago y abandono estatal

El programa de Teletica, El Chinamo, lanzó su primer Chinaoke de este 2025, el cual dio un fuerte mensaje y caló hondo en los costarricenses.

LEA MÁS: Joselyn Chacón revela por qué respalda a Natalia Díaz rumbo al 2026

El Chinaoke, creado por Melany Mora y James Meneses, trató sobre la triste situación actual que sufren los estudiantes y los docentes en los centros educativos.

Entre los temas que se señalaron en el video están los problemas de infraestructura, el rezago educativo, la falta de seguridad en los centros educativos por la violencia, el recorte de las becas y más.

Estos temas no son nada nuevos; durante este gobierno, los medios de comunicación hemos señalado los problemas que hay en los centros educativos que no solo afectan a los niños y jóvenes, sino también a los docentes por el desgaste laboral que tienen.

Este fue el primer Chinaoke de ‘El Chinamo’, que lanzó fuerte crítica al MEP

La inexistente ruta de la educación

Una de las críticas que el Chinaoke le hizo al Ministerio de Educación Pública (MEP) es la inexistente Ruta de la Educación.

Recordemos que cuando Anna Katharina Müller estaba a cargo del MEP, afirmaba que sí existía la ruta de la educación. Muchos, como los diputados, pidieron pruebas, es decir, que se diera a conocer el documento con los lineamientos establecidos para reformar la educación en el país.

El primer Chinaoke de El Chinamo de este año señaló la realidad educativa del país: hay rezago educativo, violencia, falta de infraestructura, una ruta de educación inexistente, entre otros problemas. (Chinaoke/Chinaoke)

Sin embargo, ni un solo texto del supuesto documento fue público. La exministra dijo que nunca le dio la gana de publicarlo.

“Me siento muy orgullosa de haber escuchado todos los logros que dejamos en el Ministerio de Educación. Porque don Rodrigo Arias no sabe, pero la ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla, para que ellos la despedacen”, dijo Müller en un discurso tras la presentación del informe de labores este año.

Cuando Anna Katharina Müller era ministra de Educación Pública, se criticó que no había una Ruta de la Educación. Ella afirmó que sí hubo, pero que no le dio la gana publicarla. (Marvin Caravaca)

Ella salió del MEP a inicios de este año y en su lugar, llegó Leonardo Sánchez, quien aseguró que ese proyecto era de Müller y él tenía otros planes para la educación del país, como por ejemplo, prohibir los piercings, tatuajes y maquillaje en los centros educativos, mientras estos sufren por la violencia.

LEA MÁS: Global Entry ya está disponible para Costa Rica: requisitos y pasos para aplicar

Una Costa Rica cada vez más violenta

Durante este año, se han reportado graves incidentes cerca de los centros educativos, por ejemplo, balaceras que han provocado la muerte de alguna persona. Incluso, las discusiones entre padres de familia también llevó a una familia perder a la mamá.

Por ejemplo, en setiembre ocurrió un crimen a escasos metros de una escuela en Santa Cruz, Guanacaste. Un hombre fue baleado en el cuello, el pecho y las piernas.

En agosto también ocurrió una balacera frente a un centro educativo de la 15 de Setiembre en Hatillo. Una mujer adulta fue herida y tuvo que ser trasladada en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

El año pasado se activó el protocolo en caso de tiroteos en un centro educativo. Un grupo de estudiantes se tiró al suelo, boca abajo y con los brazos al costado.

La directora de la escuela Silvestre Grant en El Cairo de Siquirres, Kattia Thomas, comentó que escuchó los disparos, pero pensó que era una bomba. Cuando salió de su oficina, vio gente gritando y niños llorando; ahí se dio cuenta de que algo grave pasó ese 19 de febrero. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas.

El año pasado en una escuela se activó el protocolo en caso de tiroteo: Los niños se tiraron al suelo para protegerse. Imagen ilustrativa. Foto: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

Centros educativos con órdenes sanitarias

A inicios de este año, se informó que 849 centros educativos tenían órdenes sanitarias, según datos a noviembre de 2024 del MEP, por el deterioro de su infraestructura.

La mayoría de los centros educativos con órdenes sanitarias se encontraban en la Dirección Regional Educativa de Limón, con una cifra de 74.

Otro dato que se mencionó en el Chinaoke es la falta de papel higiénico en los centros educativos. Esto pasó en el colegio de Gravilias de Desamparados este año. En esta institución, se emitió una directriz que cada estudiante debía llevar su propio papel higiénico por la falta de presupuesto.

Cabe mencionar que el gobierno presupuestó este año 22.062 millones de colones para infraestructura y equipamiento de los centros educativos, es decir, 7.596 millones menos de lo que se había aprobado en agosto del año pasado.

Rezago educativo

El informe del Programa Estado de la Educación reveló en agosto la grave situación de los estudiantes en cuanto a la educación.

Según los resultados de las pruebas PISA del 2022, los jóvenes de 15 años tienen un nivel de comprensión de lectura y razonamiento matemático muy bajo, como el de un niño de tercer grado.

El informe señaló que el 96% de los estudiantes de colegios públicos se ubican en niveles insuficientes, de acuerdo con las pruebas PISA 2022. En cuanto a la comprensión lectora, en primer grado solo el 63% tiene el nivel esperado, mientras que en quinto grado baja a 57%.

El informe del Estado de la Educación reveló que hay un grave rezago educativo en el país. (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de los estudiantes de secundaria, una cuarta parte tiene la capacidad de lectura que debería.

LEA MÁS: Prohibir uso de redes sociales a menores de 14 años no funcionaría en Costa Rica, experto explica por qué

El Estado de la Educación indicó que la crisis actual del sistema educativo responde a malas decisiones como la eliminación del Plan Integral de Nivelación Académica (PINA), la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo, por lo que el país no tuvo un programa de informática educativa durante meses, la eliminación del programa de Afectividad y Sexualidad, entre otras.

Con todas estas pruebas y aunque mucha gente cree que es chota, lo cierto es que el Chinaoke desnudó una vez más uno de los grandes problemas que se viven en la actualidad y de los cuales el gobierno no ha buscado o no ha querido buscar una solución.