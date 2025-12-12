Joselyn Chacón revela por qué respalda a Natalia Díaz rumbo al 2026

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, explicó la razón por la cual decidió darle su adhesión a la candidata presidencial, Natalia Díaz, para las elecciones de 2026.

En una publicación en redes sociales, ella confirmó que le dio su apoyo a Díaz, describiéndola como su compañera de “mil batallas”.

“Apoyo a Natalia porque es una mujer amable, confiable, dialogante y firme. Sus futuros diputados como Freddy Morera y otros vienen a trabajar, a abrirse al diálogo y a buscar soluciones reales”, dijo Joselyn Chacón.

30/01/2023 Asamblea Legislativa. Ministra de Salud, Joselyn Chacón, comparece en la Comisión investigadora de financiamiento de partidos políticos. (Rafael Pacheco Granados)

“Prefiero mil veces un gobierno de diálogo encabezado por Natalia Díaz que volver a caer en un ambiente lleno de odio, ataques y una Asamblea paralizada por confrontaciones. Con Natalia eso no ocurrirá”, añadió.

Ella señaló que jamás atacaría a la otra candidata presidencial, Laura Fernández, quien también fue su colega cuando trabajó en el gobierno al lado de Rodrigo Chaves.

“Si gana, le deseo lo mejor. Pero hoy necesitamos diálogo”, comentó.

Oficialismo le dio la espalda

La exministra afirmó que no puede apoyar a un partido que la atacaron y mandaron a callar por apoyar y sumarse al partido Aquí Costa Rica Manda, el cual ya no apoya.

“Por defender, en ese momento, a un candidato de Quepos de Pueblo Soberano sufrí un daño enorme y ataque nunca antes visto. Marta lo sabe bien: no tuvo corazón y no respetó mi libertad de expresión”, dijo.

“Con el tiempo, sucedió exactamente lo que advertí: a CR Manda le retiraron su apoyo para otorgárselo a Pueblo Soberano, partido al que apoyé públicamente. Pero, para entonces, el daño ya estaba hecho”, agregó.

Joselyn Chacón dijo que no apoyaría a un partido que la atacó, aunque le deseó lo mejor a Laura Fernández. Ella describió a Natalia Díaz como su compañera de "mil batallas". (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)

Comentó que sufrió ataques inventados, calumnias y daño injusto cuando recién había nacido su hijo.

Joselyn Chacón desea que Costa Rica continúe con el cambio que necesita, en paz, sin ataques a las personas por pensar diferente.

