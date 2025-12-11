UCR confirma cuándo y cómo se realizará su debate presidencial para las elecciones 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la fecha de su debate presidencial de cara a las elecciones de 2026.

El debate presidencial de esta institución universitaria se realizará el 19 de enero de 2026, de 6 p. m. a 9 p. m.

LEA MÁS: Partido del expresidente Calderón se une a la candidatura de Claudia Dobles

El encuentro entre los candidatos presidenciales se llevará a cabo en el Aula Magna de la Ciudad de Investigación de la UCR en la sede Rodrigo Facio.

La Universidad de Costa Rica anunció la fecha de su debate presidencial de cara a las elecciones de 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La UCR indicó que, por medio de este debate, se busca que los ciudadanos se informen y tomen una decisión sobre por quién votar en las próximas elecciones.

LEA MÁS: Prohibir uso de redes sociales a menores de 14 años no funcionaría en Costa Rica, experto explica por qué

¿Qué se hablará en el debate?

En el encuentro se abordarán temas como educación pública y equidad, seguridad social y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como seguridad ciudadana y convivencia democrática.

Los candidatos deberán presentar sus propuestas, según el tema de interés.

El debate consta de tres bloques. En el primero, los aspirantes a la presidencia deberán responder preguntas, con espacio para réplicas.

En el segundo bloque, habrá un debate 1 a 1, es decir, dos candidatos se confrontarán con sus propuestas.

El debate presidencial de la UCR se realizará unas semanas antes de las votaciones electorales. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Luego, en el último bloque, cada participante expondrá sus prioridades en política social y cómo las financiaría.

El debate será transmitido por Canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y redes sociales institucionales.

LEA MÁS: Proyecto de ley obligaría a patronos a dar en un solo pago la liquidación laboral y establecería plazo límite