Prohibir uso de redes sociales a menores de 14 años no funcionaría en Costa Rica, experto explica por qué

La diputada María Marta Carballo presentó un proyecto de ley que busca prohibir que los menores de 14 años tengan acceso a redes sociales no certificadas para su edad.

La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) asegura que la medida busca proteger a los jóvenes de contenido inapropiado o sexual, una preocupación válida para muchos padres de familia.

Diputada propone que los menores de 14 años no puedan usar redes sociales. (Mayela López)

Sin embargo, para el experto en redes sociales, Esteban Mora, aunque la intención de la diputada es buena, la ley es “técnicamente imposible” de que funcione en Costa Rica.

“Esto no es nada nuevo. Yo deduzco y no me sorprende que sea simplemente un derivado, una copia de lo que está implementando Australia, que es el primer país en el mundo que dice: ‘Aquí ningún niño menor de 16 años va a utilizar redes sociales‘“, explicó Mora.

LEA MÁS: La ley que podría sacar a su hijo de redes sociales si tiene menos de 14 años

Australia sí puede, Costa Rica no

Según Mora, el gran obstáculo de Costa Rica es que no tiene el peso suficiente para forzar a las grandes compañías tecnológicas (como Facebook, TikTok o Instagram) a aplicar la restricción.

“No tenemos la fuerza para que pase. No tenemos el peso a nivel mundial como para que tenga algún efecto. Australia sí lo tiene”, afirmó el especialista.

En Australia sí existe un servicio de verificación de identidad (KID) que facilita el control de edad, aunque el experto reconoce que es muy fácil mentir con la edad, algo que ya sucede actualmente.

LEA MÁS: Dolar cae a precios no vistos desde el 2005 y la UNA explica cómo afecta a los hogares, empresas y al gobierno

El propósito de la iniciativa es proteger a los niños y adolescentes de contenidos inapropiados. (Mayela López)

Afectaría a los jóvenes y sería un retroceso de 20 o 30 años

La prohibición, aunque busca proteger, generaría un grave problema social de exclusión, según el experto; especialmente, para ciertos grupos de la población.

Mora puso sobre el tapete que existe un problema y es que mucha gente con discapacidad perdería la oportunidad de socializar.

“Hay muchas personas que tienen muchas dificultades de desplazamiento, entonces en las redes sociales encuentran su herramienta para socializar. Yo, incluso, estaba leyendo un caso de un chico cuadrapléjico de Australia que dice: ‘Voy a quedar todavía más solo’“, explicó Mora.

LEA MÁS: Gordo Navideño: ¿Comprar varios pedazos del mismo número o de distintos? Matemático de la UCR explica qué es mejor

Además, la ley afectaría a muchos menores que usan las redes sociales para hacer contactos, informarse, hacer compras y hasta para hacer negocio, porque ya son creadores de contenido.

“Todo entra por el mismo tubo, entonces, si vos cerrás el tubo de lo malo, cerrás también el tubo de lo bueno, la llave de la información buena, por ejemplo.

“Entonces, no puedes cerrarlo, estarías obligando a las personas jóvenes a tener un retroceso de 20 o 30 años y no es justo. Lo que hay que hacer, y eso no lo puede hacer Costa Rica, es forzar a las empresas a aplicar los filtros.

Diputada propone prohibir que menores de 14 años tengan redes sociales

El problema está en los controles de las empresas

Para el experto, el verdadero problema no está en el lado del usuario, sino en el de las compañías.

El filtro está en el lado equivocado; la forma correcta de solucionar el problema es forzar a las empresas a aplicar los filtros de contenido.

Muchas de ellas aflojaron los controles para restringir contenido inapropiado y desinformación, muchas veces bajo la excusa de reducir costos.

“Quien lo tiene que hacer es la Unión Europea, por ejemplo, forzando a las empresas y diciéndoles: ‘Okay, aplican esto, o aquí no se utilizan redes sociales y se acaba el negocio’. Ahí sí van a brincar", concluyó el especialista.