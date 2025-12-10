Dolar cae a precios no vistos desde el 2005 y la UNA explica cómo afecta a los hogares, empresas y al gobierno

El precio del dólar cayó a niveles que no se veían desde el 2005 y eso causa grandes afectaciones a Costa Rica.

La Universidad Nacional (UNA) hizo un análisis en el que se explica el efecto que tiene el fenómeno de la baja en el dólar en los hogares, las empresas y el gobierno.

Tipo de cambio del dólar está a niveles que no se veían desde el 2005. (Shutterstock)

¿Cómo se determina el tipo de cambio en Costa Rica?

Desde el 2015, Costa Rica opera bajo un régimen de flotación administrada, en el que el precio del dólar se determina por la interacción entre la oferta y la demanda de divisas.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) interviene únicamente para evitar fluctuaciones abruptas que puedan afectar la estabilidad macroeconómica.

Una forma sencilla de comprender este mecanismo es mediante un ejemplo cotidiano: el precio del tomate. Cuando la oferta de tomates supera la demanda, el precio tiende a bajar; pero cuando la oferta es insuficiente frente a la demanda, el precio aumenta. Lo mismo ocurre con la divisa estadounidense.

El tipo de cambio de referencia del BCCR para la venta del dólar estadounidense se ubicó en ¢491,54 el 7 de diciembre de 2025, mientras que el precio de referencia para la compra fue de ¢485,15. La última vez que el tipo de cambio de venta se aproximó a ¢491 por dólar fue en octubre de 2005; es decir, en los últimos días, el valor del dólar alcanzó niveles similares a los registrados hace veinte años.

Quienes ganan en dólares se ven afectados a la hora de cambiarlos a colones. (Melissa Fernández)

Dolar cayó ¢8 en una semana

La UNA explicó que la caída del tipo de cambio observada en las últimas dos semanas -cercana a los 8 colones- responde principalmente al fuerte aumento en la oferta de dólares en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), impulsado en gran medida por la venta de divisas de empresas que requieren colones para cubrir el pago de aguinaldos y otras obligaciones típicas de fin de año.

En el Monex, el jueves 4 de diciembre de 2025 se registró un tipo de cambio promedio ponderado de ¢488,06, el nivel más bajo desde la creación de este mercado el 6 de diciembre de 2007, cuando el promedio fue de ¢497,80.

Ante la intensidad de esta caída, el BCCR intervino comprando divisas para moderar el movimiento. Sin estas intervenciones, el tipo de cambio habría descendido aún más.

Unos ganan y otros pierden

La apreciación del colón genera impactos diferenciados entre hogares, empresas y el sector público.

Ganadores:

- Importadores: Cuando el dólar baja, las empresas importadoras necesitan menos colones para comprar cada dólar, por lo que traer productos del exterior se vuelve más barato. Esto también reduce los costos de producción.

Los importadores se ven beneficiados con la baja en el dólar. (Mayela López)

- Consumidores finales: Cuando el dólar baja, los productos importados se vuelven más baratos. Esto puede reflejarse en precios menores para bienes como combustibles, electrodomésticos, vehículos, tecnología y otros artículos que vienen del exterior.

- Quienes tienen deudas en dólares con ingresos en colones: Al bajar el tipo de cambio, las cuotas de los préstamos en dólares se reducen en colones.

- Empresas con ingresos en colones y deudas en dólares: Cuando el dólar baja, las empresas que deben pagar créditos en esa moneda necesitan menos colones para cubrir sus cuotas.

- Personas que viajan al exterior: La caída del tipo de cambio hace que los dólares sean más baratos. Por eso, viajar, estudiar o comprar en el extranjero cuesta menos en colones.

- Gobierno: Cuando el dólar baja, el Gobierno necesita menos colones para pagar la deuda que mantiene en dólares.

Perdedores:

- Exportadores: Cuando el dólar baja, los productos costarricenses se vuelven relativamente más caros en el exterior, por lo que competir con otros países se hace más difícil.

- Sector turístico: Cuando el dólar baja, viajar a Costa Rica se vuelve relativamente más caro para los turistas extranjeros.

Los turistas siente el país más caro por la baja en el dolar. (Cortesía ICT)

- Empresas que compiten con bienes importados más baratos: Cuando el colón se aprecia (se reduce el tipo de cambio), los productos importados se vuelven relativamente más baratos que los nacionales.

- Personas que ganan en dólares: Cuando el dólar baja, quienes reciben salarios en esa moneda obtienen menos colones al cambiarlos.

- Gobierno: En Costa Rica, todos los impuestos se pagan en colones, por lo que cuando el tipo de cambio baja, las personas y empresas que reciben ingresos en dólares terminan pagando menos, ya que al convertir sus divisas obtienen una menor cantidad de colones y sobre esa base reducida se calculan sus obligaciones tributarias.