Partido del expresidente Calderón se une a la candidatura de Claudia Dobles

La coalición Agenda Ciudadana, que representa a la candidata presidencial Claudia Dobles, dio un importante anuncio este jueves 11 de diciembre: El Partido Republicano Social Cristiano, fundado por el expresidente Rafael Ángel Fournier Calderón, le dio su adhesión para las elecciones de 2026.

El anuncio se dio esta mañana en la casa del Partido Acción Ciudadana. El presidente del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas, dijo que “la agrupación socialcristiana decidió apoyar a la candidata presidencial Claudia Dobles para contribuir al mejoramiento de la democracia costarricense, velar por el respeto y la independencia de los Poderes de la República, y observar y promover el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas”.

La coalición Agenda Ciudadana, que representa a Claudia Dobles para las elecciones de 2026, anunció que el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier dio su adhesión a la candidata presidencial. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Unimos fuerzas porque tenemos como objetivo común sacar a Costa Rica adelante en temas clave de seguridad, listas de espera, educación, movilidad e inversión social, así como generar y dar mejores oportunidades de empleo, para cerrar las brechas urbano-rurales y las brechas de género. Nuestro total interés es sumar, unir a Costa Rica frente a los retos enormes que vivimos como país”, dijo la candidata presidencial, Claudia Dobles.

También comentó que ha mantenido conversaciones con otros partidos políticos.

Expresidente avaló adhesión

Otto Roberto Vargas indicó que el exmandatario avaló la adhesión del partido a la coalición.

Él señaló que Rafael Ángel Calderón Fournier considera que Claudia Dobles es una candidata preparada.

Otto Roberto Vargas, presidente del Partido Republicano Social Cristiano, anunció la adhesión a la coalición Agenda Ciudadana de la candidata Claudia Dobles. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El presidente del Partido Republicano Social Cristiano comentó que el expresidente no participaría en la campaña electoral, pues dedica su tiempo a su familia. Sin embargo, los integrantes de la agrupación acuden a él para hacerle consultas antes de cualquier toma de decisión.

Calderón Fournier fue presidente de Costa Rica entre 1990 y 1994. Tras su salida del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le dio vida al Partido Republicano Social Cristiano en 2014.

