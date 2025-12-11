Canciller Arnoldo André Tinoco rechaza versión de embajadora Catalina Crespo sobre reunión en EE. UU.

El canciller Arnoldo André Tinoco rechazó las declaraciones que había dado la embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, Catalina Crespo, hace unas semanas sobre la reunión que tuvo con el congresista republicano, Mario Díaz-Balart.

André Tinoco se refirió, el miércoles 10 de diciembre en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, sobre dicha reunión.

Hace unas semanas, el congresista convocó a la embajadora de Costa Rica a una reunión “informativa” sobre las denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política.

El canciller Arnoldo André Tinoco rechazó las afirmaciones de la embajadora Catalina Crespo sobre la reunión que tuvo con el congresista Mario Díaz-Balart. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Catalina Crespo había afirmado, en una entrevista con un medio nacional, que había una posibilidad de destituir a un presidente en funciones, pero estas declaraciones fueron rechazadas por André Tinoco en la comisión.

Él señaló que la embajadora estaba reproduciendo lo que le habían dicho varios miembros del Congreso y el personal técnico de los congresistas.

El canciller indicó que el Congreso estaba valorando levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pudiera continuar con la investigación por presunta beligerancia política.

“Yo entiendo bien lo que se está discutiendo en este Congreso. En este Congreso no se está juzgando el fondo del asunto, simplemente se está debatiendo si levantarle al presidente el fuero, para que el TSE continúe la investigación”, dijo André Tinoco.

Él les aseguró a los integrantes de la comisión que no creía que en Costa Rica hubiera una posibilidad de derrocar a Rodrigo Chaves, tal y como lo había afirmado Catalina Crespo.

Congresista convocó reunión

El congresista Díaz-Balart informó, por medio de un tuit, que convocó a la embajadora Crespo a una reunión y afirmó que había una posibilidad de que el presidente en función podría ser apartado de su cargo.

“La posibilidad de que un presidente en funciones -en una de las democracias más estables y consolidadas de la región- pueda ser apartado por expresiones políticas mediante procedimientos cuya base constitucional es cuestionable, genera serias inquietudes”, escribió el congresista republicano.

Según había explicado el politólogo Carlos Murillo a La Teja hace unas semanas, Crespo debía explicarle a Díaz-Balart la parte normativa que regula en Costa Rica en cuanto a los procesos electorales. En dicho encuentro, ella no podía emitir una opinión sobre las denuncias contra el mandatario.

Además, el experto comentó que el congresista tampoco podía defender a Rodrigo Chaves ni afirmar que el TSE o la Asamblea Legislativa estaban violando la Constitución Política, porque sino estaría interviniendo en asuntos ajenos a Estados Unidos.

El congresista Mario Díaz-Balart convocó a Catalina Crespo a una reunión hace unas semanas. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Cuando se realizó la convocatoria, los expresidentes de Costa Rica emitieron una carta rechazando las declaraciones de Díaz-Balart.

El canciller André Tinoco indicó que Díaz-Balart le envió un correo electrónico a la embajadora de Costa Rica convocándola a una reunión.

Por otra parte, el canciller señaló que no se ha recibido ninguna nota diplomática, reclamo, observación ni comunicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos siguen siendo excelentes, estables y con canales de comunicación abiertos. No existe nada que indique un impacto negativo con relación a la reunión del 21 de noviembre”, dijo.

