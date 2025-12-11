¿Viaja a Reino Unido? Ticos alertan sobre requisito “sorpresa” que ya están cobrando (y no es en 2026)

¿Viajará a Reino Unido en las próximas semanas? Debe cumplir con un importante requisito para ingresar al territorio británico.

Se trata de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA), que debe ser solicitada unos días antes de su viaje.

Este permiso electrónico es obligatorio para abordar el vuelo con destino a Reino Unido y no sustituye los controles migratorios al ingreso.

Los viajeros costarricenses deben solicitar la ETA para ingresar a Reino Unido. (Canva /Canva)

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que los costarricenses que viajen a Reino Unido deben cumplir con un nuevo requisito de ingreso a partir de febrero de 2026; sin embargo, varias personas comentaron en dicho anuncio que viajaron al territorio británico hace unos meses y ya les solicitaron el permiso electrónico.

¿Cómo se puede solicitar la ETA?

La ETA se puede solicitar por medio de la app móvil UK ETA, disponible en App Store o Google Play.

Para hacer la solicitud, se necesita una foto de usted mismo, su pasaporte y una tarjeta de crédito o débito, Apple Pay o Google Pay para hacer el pago.

Se debe pagar 16 libras esterlinas, lo que equivale alrededor de 21 dólares, o 10 mil colones.

La solicitud de la ETA para el ingreso a Reino Unido se puede hacer por medio de la app móvil UK ETA. (Jairo Villegas S.)

Excepciones para la ETA

Las autoridades costarricenses indicaron que aquellas personas que cuentan con una visa, residencia en Reino Unido o personal diplomático acreditado no deben solicitar la ETA.

Durante el próximo año, el Reino Unido implementará visas electrónicas (eVisas), según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

El gobierno del Reino Unido señaló que una ETA no garantiza la entrada a su territorio.

