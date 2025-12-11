Expertos costarricenses hablan sobre profecía de invasión OVNI en el 2026: “Los extraterrestres hace tiempo están entre nosotros”

Dos expertos costarricenses en el fenómeno Ovni (Objetos Voladores No Identificados) y vida extraterrestre, dan sus criterios sobre la profecía que habla de una suerte de invasión extraterrestre para el próximo año.

Nosotros, los terrícolas, tenemos todo el mundo ovni revuelto desde que la profetisa más famosa del siglo XX, Baba Vanga, anunció una revelación que tuvo y habla de que el 2026 será un año especial para los que habitamos el planeta Tierra porque veremos la llegada de seres de otros mundos: un encuentro cercano del tercer tipo claro, directo y en vivo.

De acuerdo a lo publicado en el periódico La Nación de Argentina: “La vidente, fallecida hace casi tres décadas, habría visualizado la llegada de una nave espacial de dimensiones colosales. Este evento no sería hostil ni secreto, sino que constituiría la primera instancia formal de contacto alienígena abierto con la raza humana.

Desde Costa Rica se asegura que los extraterrestres ya viven entre nosotros, y de hecho, nos contactan. (Shutterstock)

“La teoría ha ganado atracción recientemente gracias a publicaciones virales en redes sociales que rescatan los supuestos dichos de la adivina”.

Eso nos motivó a buscar a los expertos ticos en este tipo de fenómenos extraterrestres, quienes no se creen tanto aquello de un contacto directo o una supuesta invasión extraterrestre tal y como hemos visto en las películas de Hollywood.

Están entre nosotros

Alejandro Sáenz, quien asegura desde hace varios años que ha sostenido contactos y hasta conversaciones con seres de otros planetas, no le apuesta a una invasión ovni tal y como lo predijo Baba Vanga.

“Lo cierto es que estos encuentros (con extraterrestres) han existido a lo largo de la historia. Y estos seres de otros planetas se han presentado como guías, mensajeros, o ángeles. Que aparecen de cuando en cuando para advertir o sugerir cambios en el actuar humano.

Alejandro Sáenz quien es avistador de ovnis en Costa Rica y asegura ha sido contactado por extraterrestres. (JOHN DURAN)

“En Costa Rica hemos tenido la fortuna de participar en encuentros físicos con estas personas. Y precisamente les compartimos estás experiencias de encuentro con videos y fotografías”, afirma don Alejandro.

El ufólogo (como también se les conoce a los expertos en extraterrestres) recuerda que los seres de otros mundos están en la Tierra desde hace tantos siglos que, incluso, salen mencionados en la propia Biblia.

“Ezequiel vio un trono de zafiro en una visión gloriosa, sobre el cual había una figura semejante a un hombre, que representaba la gloria de Dios, rodeada de fuego y un resplandor como el arcoíris, un símbolo de la realeza, fidelidad y presencia de Dios”, describe la Biblia en Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28.

Como jugar lotería

Marco González, a quien les presentamos en julio pasado con una nota en la cual explicamos cómo pasó una noche en el Área 51 de Estados Unidos, una de las zonas de mayor actividad ovni del planeta, tampoco habla de una invasión masiva de seres alienígenas.

“Esas afirmaciones son como jugar lotería, uno no sabe si va a suceder o no. Claro está que ella ha pegado muchas predicciones y también está claro que el cometa 3I/ATLAS deja grandes dudas sobre su naturaleza y eso provoca que todo esté dentro de lo posible. En Marte encontraron vida microcelular y eso es una noticia muy significativa, pero no tiene nada que ver con hombrecillos verdes.

Marco González es un experto en temas de Ovnis, tiene más de 15 años de experiencia. (Cortesía/Cortesía Marco González)

“Sí están pasando cosas a nivel mundial en el tema ovni: avistamientos, gobiernos que no hablan, la NASA cierra sus informaciones ante la entrada de cuerpos celestes a nuestro sistema solar que vienen desde la misma ruta del 3I/ATLAS.

“Un contacto o invasión extraterrestre, es algo muy serio. Sí hay posibilidades abiertas, pero no lo puedo acreditar. Sí estamos viendo situaciones nunca antes vistas de presencias ovnis y confirmaciones de gobiernos sobre la realidad de los ovnis en la Tierra”, explica don Marco.

Contactos seguirán ocultos

“Vangeliya Pandeva Gushterova, nombre real de la clarividente(Baba Vanga), nació en 1911 y perdió la vista en su juventud. A partir de ese momento, desarrolló una reputación legendaria en los Balcanes como consejera espiritual.

Sin embargo, existe un detalle crucial que a menudo se pasa por alto: Baba Vanga nunca dejó registros escritos. Su legado se basa enteramente en la tradición oral, lo que ha permitido que, año tras año, surjan nuevas interpretaciones de sus visiones”, explica el medio argentino.

“Según los encuentros tenidos y diálogos realizados. No sé espera un evento masivo. Esto sería una intromisión al libre albedrío humano. Van a seguir haciendo contacto periódicamente con personas sencillas que puedan llevar este mensaje abierto y sin ningún interés de poder como sería el caso de los altos jerarcas mundiales.

“Solo invitando a entender que la humanidad es una especie cósmica con un camino y un sentido. Y este es evolutivo y trascendental”, explica don Alejandro.

Baba Vanga anuncia una presencia extraterrestre nunca antes vista por nosotros los terrícolas en el 2026. (Shutterstock)

Sí le surge una gran duda a don Marco porque “casualmente esa ruta del cometa 3I/ATLAS, en los ochentas se registró una onda de radio que duró dos segundos y procedía de la constelación de Sagitario que, casualmente, es de donde proviene el 3I/ATLAS y la NASA lo sabe y no dice nada”.