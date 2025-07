Ticos vivieron noche y madrugada misteriosa y paranormal en Área 51 de Estados Unidos

Dos ticos se fueron en busca de respuestas al desierto de Nevada, Estados Unidos, sobre uno de los mayores enigmas del mundo: el fenómeno OVNI. Y lo que vivieron en la misteriosa Área 51 los dejó marcados para siempre.

Ticos vivieron noche y madrugada de locura en la misteriosa y paranormal Área 51 de Estados Unidos. (Cortesía/Cortesía Marco González)

Marco González y Óscar Quirós del equipo de Investigación Paranormal CR y del grupo Clan Revoluciona2 se lanzaron de lleno a esta misión entre el 12 y 13 del pasado abril, convencidos de que algo extraño pasa en esa base militar donde, según miles de teorías, se ocultan naves espaciales, cuerpos extraterrestres y secretos jamás revelados sobre la posible existencia de vida fuera del planeta Tierra.

Vean las luces extrañas que vieron los ticos en el área cerca del Área 51

Durante la investigación en el Área 51, visitaron lugares emblemáticos como los pueblos Rachel, Tonopah y Warm Springs. Todos cerca de la misma zona.

Familia de La Teja, les traemos este extraterrestre tema porque justo hoy, 2 de julio, se celebra el Día Mundial de los Ovnis (Objetos Voladores No Identificados).

Marco y Oscar llegaron a las 3 de la tarde y se fueron del Área 51 a eso de las 5:30 a.m. del siguiente día. (Cortesía/Cortesía Marco González)

Silencio de muerte

Desde que pusieron un pie en el desierto, cerca del famoso pueblo de Rachel (ubicado en el condado de Lincoln, Nevada), los ticos sintieron una vibra diferente. El aire pesaba, los ruidos del mundo desaparecieron y el entorno parecía sacado de una película de ciencia ficción.

Una estática rara y abundante vivieron los ticos en el Área 51

“Nos bajamos del carro en medio del desierto. No se escuchaban ni insectos, ni viento, ni nada. Un silencio como de muerte. Como si estuviéramos metidos en una caja de presión”, contó Marco, conocido como Marco-OVNI, de 38 años, quien desde los 15 ha vivido avistamientos en Moravia y en otras partes del país, y que estudia Derecho.

No señores, por ahí no pasa nadie sin autorización; es la entrada al Área 51. (Cortesía/Cortesía Marco González)

En la entrada principal de la base una camioneta negra con vidrios polarizados apareció detrás de ellos. No sabían quiénes eran ni qué querían. Los observaban, inmóviles. Luego, simplemente se fueron. Pero el ambiente se tornó más pesado.

Una camioneta pasó vigilando a los ticos en el Área 51

Muy extraño

En plena oscuridad, una especie de bola de fuego cruzó el cielo sin hacer el más mínimo sonido. Quisieron grabarla, pero se metió entre las nubes. La sensación de estar siendo observados no los dejó ni un segundo.

Varios rótulos advierten que nadie pasa e incluso que las fotos están prohibidas ¿por qué será? (Cortesía/Cortesía Marco González)

Siguieron su ruta y llegaron a un punto señalado por una lugareña. En esa zona, en 2019, el pueblo entero quedó aterrorizado por un supuesto ser extraterrestre que cortaba animales con precisión quirúrgica.

“Nos topamos cuatro casas abandonadas, daban miedo. Pensamos en entrar, pero algo nos lo impidió, creo que nos dio mucho temor y mejor no entramos”, narró Marco.

Ya cerca de la medianoche se detuvieron en un cruce. Avanzaron veinte kilómetros hacia donde se decía que pasaban cosas raras. Volvieron a bajarse del carro y fue entonces cuando vieron cuatro objetos voladores contundentes, metálicos, enormes. Uno tenía forma de tubo. No eran aviones, no eran globos, no eran drones. Los grabaron en video, y hasta les tomaron fotos.

Este fue el reloj que llevó Marco, misteriosamente se le detuvo a las 12:17 de la madrugada y no se movió más hasta el día de hoy. (Cortesía/Cortesía Marco González)

Lo más extraño es que cuando revisaron las grabaciones, se dieron cuenta de algo imposible: el reloj marcaba las 10 de la noche después de ver los objetos voladores incluso antes de volver al pueblo de Rachel, pero cuando estaban grabando los objetos voladores el reloj marcaba las 11:11 p.m., o sea ¿el tiempo se echó para atrás?

“Fue como si el tiempo retrocediera, una pérdida de tiempo inexplicable”, reconoce Marco.

Luces veloces

A eso de las 4 a.m., cuando intentaron volver al sitio de los avistamientos, vieron dos luces a lo lejos, acercándose a toda velocidad y levantando polvo.

“Eran militares. Nos montamos al carro con el corazón saliéndose del pecho. No quería prender el carro, nos pusimos pálidos del susto, apagamos celulares y GPS y nos escondimos”, recordó Marco.

Una hora después, cuando ya amanecía, regresaron con la sensación de que algo poderoso y secreto se oculta allí.

Marco no se imaginó que iba a vivir tanto en el Área 51. (Cortesía/Cortesía Marco González)

Además, en una de las transmisiones en vivo, Oscar vio algo extraño en el cielo y llamó a Marco. Era un conjunto de objetos luminosos, con luces amarillas tenues, flotando de forma anormal.

“Ahí sí grabamos todo. Se ven en video. Hasta las estrellas estaban clarísimas, pero eso no era normal”, dijo.

En la compu Marco aumentó el video para poder apreciar las luces en formación de triángulo que grabaron. (Cortesía/Cortesía Marco González)

Y no fue solo eso. Marco notó que su reloj de mano estaba detenido exactamente a las 12:17. El GPS, los celulares, todo fallaba. Hasta su suéter hizo chispas por la cantidad de estática en el ambiente.

Buscaron respuestas

Los ticos aclaran que no andaban buscando “likes” ni montar show. Su meta es investigar con seriedad y acercar a los costarricenses a estos temas que por años han sido motivo de burla, miedo o desinformación.

La noche, comentó Marco, siempre tuvo un silencio como de muerte, no había casi animales ni insectos. Algunas veces vieron vacas y conejos. (Cortesía/Cortesía Marco González)

“Esto no se trata de alimentar rumores, sino de compartir lo que vivimos. Si no hubiéramos visto nada, igual lo decimos. Pero lo que vivimos esa noche fue algo fuera de este mundo”, afirma Marco.

Ahora sueñan con nuevas misiones: Roswell, donde supuestamente cayó una nave en 1947; el famoso Rancho Skinwalker en Utah; Varginha en Brasil y otros puntos calientes del mapa OVNI mundial.

Mientras tanto, siguen analizando los 46 videos grabados, las fotos, los testimonios, y, sobre todo, las emociones.

Miles de personas visitan al año las zonas cercanas al Área 51. Dos ticos lo hicieron en abril. (Cortesía/Cortesía Marco González)

Porque lo que pasa en el Área 51, aunque el Gobierno ahora reconozca su existencia, sigue siendo un misterio que solo se entiende si uno lo vive... o sobrevive para contarlo.