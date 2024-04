¿Realmente existen los gigantes en nuestro planeta? Por favor, créannos que la pregunta no es nada nueva y su respuesta, bastante complicada. Podría ser un simple sí, pero hay quienes prefieren asegurar un no, o al menos, acompaña ese no asegurando que prefieren hacer las de santo Tomás: hasta no ver, no creer.

Desde siempre se habló de seres gigantes entre nosotros. Esta postal no es real. (Shutterstock/Shutterstock)

Si uno quiere creer que existieron humanos gigantes no tiene que ir muy lejos porque hay evidencia desde hace siglos, por ejemplo, desde que los españoles conocieron por primera vez América.

No hablamos de la posible existencia de personas más grandes que el promedio, digamos de 2 metros o 2,5 metros, hablamos de humanos realmente gigantes, que superan los 3 metros.

Está documentado que un navegante, Bernal Díaz Castillo, quien acompañó al conquistador Hernán Cortés en el viaje al recién descubierto nuevo continente, América, en 1519, escribió sobre la confirmación de humanos enormes.

“El conquistador afirmó que hubo gigantes colosos en América. Cortés negociaba la paz con el cacique Viejo de Tlaxcala, el ciego Xicotencatl, cuando don Hernán, que quería saberlo todo y no dejar incógnitas a sus espaldas, preguntó a su nuevo aliado quiénes fueron los primeros pobladores de aquella tierra.

Hay evidencia verbal sobre extraterrestres gigantes visitando la Tierra y viviendo aquí. (Internet)

“El cacique respondió que gigantes de exorbitante grandeza y proporciones nunca vistas ni imaginadas. Para probarlo, trajeron un hueso de uno de ellos. El fémur era muy grueso y alto [...] y correspondía a un hombre de algo más de siete metros de tamaño”, explica un documento que reprodujo el periódico español ABC.

Los españoles no fueron los únicos que aseguraron la existencia de gigantes terrícolas, el periódico The New York Times de Estados Unidos, en 1912, informó sobre varias excavaciones arqueológicas, realizadas entre el siglo XIX y XX, en el estado de Wisconsin, en las cuales encontraron restos de humanos de entre 3 y 7 metros de altura.

Trataron esos esqueletos excavados como pertenecientes a “hombres de una raza desconocida hasta ahora”, según publicó The New York Times el 4 de mayo de 1912.

La misma nota del periódico de Nueva York se encarga de dejarle la puerta abierta a la pregunta ¿eran realmente esqueletos de humanos gigantes? Porque describen, precisamente, esqueletos nunca antes vistos y lo hicieron así: “Las cabezas, presumiblemente de estos hombres, son mucho más grandes que las cabezas de cualquier raza que habita en América hoy en día.

“El cráneo parece estirarse hacia atrás, inmediatamente encima de las cuencas de los ojos. Los huesos de la nariz sobresalen muy por encima de los pómulos. Las mandíbulas parecen ser largas y puntiagudas”.

Tenga cuidado con lo que cree de Internet porque el tema de gigantes está de moda. Esta foto está arreglada y circula en las redes. (Internet)

En diferentes partes del mundo han logrado evidencia de la existencia pasada de gigantes, otro ejemplo se dio en El Cairo, Egipto, cuando en 1980 se fotografió el dedo de lo que se asegura era un gigante porque medía 35 centímetros y entonces la persona dueña del dedo no podía medir menos de 4 metros de altura.

Se pusieron de moda

Las redes sociales han permitido que los videos con imágenes de gigantes estén de moda por estos tiempos. Recientemente ha circulado un video de unos supuestos gigantes en Brasil; sin embargo, la gran mayoría son falsos.

Por mucho tiempo se creyó que esta foto era real, pero se demostró que no. (Internet)

El experto investigador de vida extraterrestre, el tico Alejandro Sáenz, quien incluso ha tenido contacto con seres de otro planeta, según nos confirma, nos advirtió que él y su equipo desde hace varios años vienen investigando videos de las redes sociales en los cuales se asegura la presencia de gigantes y prácticamente todos se desecharon.

“Son creaciones digitales o algo que se llama perspectiva forzada, o sea, que acomodan la imagen de una forma que un humano normal se ve gigante, pero es por el ángulo en que se acomodó la cámara cuando se grabó el video.

En Ecuador armaron un alboroto con el supuesto descubrimiento de varios esqueletos gigantes. (Internet)

“También es un tema (el de engaños en los videos) que hemos visto con el tema ovni. Actualmente en redes sociales todo lo que pueda jalar likes en, por ejemplo, TikTok o YouTube, es intentado. Cada vez es más difícil lograr identificar el truco, pero sí se les llega”, aseguró don Alejandro.

Ahora bien, este experto en el fenómeno ovni nos advierte que sí hay alrededor del mundo y en diferentes épocas, testimonios de personas que han visto seres extraterrestres gigantes, pero hasta el día de hoy no hay evidencia.

“Al estudiar a profundidad la vida extraterrestre uno se encuentra con documentos serios de personas que confirman seres de otro planeta enormes, pero como uno debe enfocar todo hacia la evidencia objetiva, al no haber una foto, un video, por ejemplo, se tiene que comprender que son solo eso, testimonios sin evidencias”, explica don Alejandro.

Este mismo investigador de la vida alienígena, nos confirma que ha estado ante la presencia de seres extraterrestres. Asegura que en un bus, aquí en Costa Rica, pudo conversar con uno que tenía aspecto de europeo de las regiones escandinavas, alto, blanco, pero no mayor a los 2 metros.

¿Gigantes peruanos?

A uno de los expertos en el fenómeno ovni más reconocido del país, Óscar Sierra, lo contactamos para hablar sobre el tema de gigantes en nuestro planeta y él de inmediato nos dijo que con quien teníamos que hablar era con Gladys Córdoba, una peruana que logró grabar en video a criaturas gigantes en un cerro de Lima, Perú.

Gladys Córdoba una peruana que logró grabar en video a criaturas gigantes en un cerro de Lima, Perú (Cortesía)

El pasado martes 9 de abril, a eso de las 8 de la noche, contactamos vía telefónica a doña Gladys, quien nos atendió amablemente.

Esta peruana cumple 65 años en agosto, vive en las afueras de Lima y a menos de un kilómetro de su casa, queda un cerro que tiene 600 metros de alto y varios kilómetros de ancho.

“Fue justo a finales de marzo del 2009, entre las 3 y las 4 de la tarde, que por primera vez, junto a mis hijos, vimos los seres gigantes en el cerro. Estamos acostumbrados a ver gente en el cerro, pero se ven muy pequeñitos, como un puntico, esa vez fueron personas enormes, se veían realmente grandes y no lo podíamos creer.

“Claro, como es normal, al contarle a la familia lo que vimos hasta se rieron de nosotros, por eso le dije a mi esposo que me comprara una cámara de video y el 25 de diciembre del 2010, sosteniendo mi hija la cámara, logramos grabar a los gigantes. Nos asustamos mucho”, reconoció la peruana.

En la foto, Dos cosmonautas rusos héroes nacionales y Jesse Marcel Jr, hijo de un doctor que examinó cuerpos extraterrestres, visitaron a Gladys en su casa de Perú. (Cortesía)

Otros seres

Doña Gladys asegura que, además de los gigantes, ha logrado ver y filmar otros seres que se mueven una bolsa de plástico y tienen la misma apariencia, pero sus movimientos tienen sentido, además otros seres luminosos que incluso se comunican entre sí por medio de tonos de colores.

“No podría asegurar cuál es la estructura real de los seres que he visto, en un momento tienen figura de bolsa de plástico, al otro de un ave, en otro momento de una esfera, después vuelven a tener forma biológica.

“En el caso de los gigantes que vimos eran corpulentos, enormes y se movían como flotando, parecían como a Chubaca, el de la Guerra de las Galaxias. Mis videos de gigantes y seres que yo llamo SIOD (Seres Inteligentes de Origen Desconocido), han sido analizados en diferentes países del mundo y siempre confirman que son reales y no se alteraron en nada”, asegura la ahora estudiosa del fenómeno ovni.

Dedo gigante encontrado en Egipto y mostrado en el 2002. (Internet)

Cuando publicó sus videos, en el 2010, no se sabía casi nada de videos virales, de redes sociales, lo hizo, cuenta, para compartir su evidencia, pero su gran sorpresa fue que se convirtieron en virales con el tiempo y siguen siendo muy consultados.

Oscar Sierra considera: “De acuerdo a la evidencia verbal sí existen diferentes razas de seres extraterrestres dentro de las que se habla de unos gigantes.

Los gigantes humanos ya no habitan la Tierra y los extraterrestres se dejan ver poco. (Internet)

“Recientemente en España, se hizo público un documental del canal History en el cual los trabajadores en una base militar se topan con un ser muy alto y hasta le disparan, pero las balas no le hicieron nada. Solo hay evidencia testimonial”.

Por supuesto, no podemos finalizar un trabajo sobre la supuesta existencia de gigantes sin referirnos a La Biblia, específicamente en el Génesis, capítulo 6, versículo 4: “Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos”.

Arreglos como este están de moda en Internet, quieren hacer creer sobre criaturas enormes. (Internet)

En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 (versión Dios Habla Hoy), se lee: “De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de tres metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat”.