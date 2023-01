(Video) “Pude ver un ovni por casi minuto y medio, sentí tranquilidad y agradecimiento”

Cumpliendo al pie de la letra la predicción que hizo el mentalista, Minor Khayyan, el pasado lunes 9 de enero en La Teja, cuando advirtió al país que este 2023 veremos muchos objetos voladores no identificados (ovnis), dos hermanos de Mata Limón en Esparza, vieron un enorme ovni mientras descansaban en isla Tortuga.

El avistamiento fue el pasado 4 de enero, día en el cual Marco Lastro Barbado, su esposa, su hermano y un sobrino, decidieron descansar al máximo de todo el trajín del fin de año y como tienen una lanchita decidieron irse a tirársela rico a isla Tortuga.

Salieron de Mata Limón como a las 10 de la mañana y no había pasado ni una hora cuando ya estaban instalados y disfrutando en la isla. Era un día normal de ombligo de la semana, porque el pasado 4 de enero fue miércoles.

Nos cuenta don Marco que como entre la una y la una y treinta de la tarde, la tranquilidad que tenían se les alteró cuando él observó a lo lejos, como mirando desde isla Tortuga hacia las montañas de Herradura y Jacó, un enorme ovni que incluso brillaba.

Muy grande

“Fui el primero que vio al ovni, estábamos comiendo y a lo lejos vi algo que me llamó mucho la atención, sobre todo por lo grande que era en comparación con los barcos cargueros que estaban esperando para descargar en Caldera.

“Para darle un buen ejemplo, desde isla Tortuga un barco carguero enorme, de esos a los que le caben hasta 1.500 carros, se veía como del tamaño de un arroz, el ovni lo veíamos como del tamaño de una caja de fósforos. Si estuviésemos cerca podría decir que era del tamaño de unos ocho estadios de fútbol pegados, de hecho, eso fue lo que me sorprendió, que se viera tan grande para estar tan lejos”, comenta don Marco.

Una vez vio el ovni, alertó a su hermano y a quienes andaban con él y de inmediato decidieron que el celular más chuzo que andaban para hacer video y fotos era el del hermano, por eso él se encargó de grabarlo. Don Marco se lamenta porque ellos tienen una supercámara con un muy buen lente, pero la dejaron en la casa para evitar que le cayera agua de mar.

“Hubo algunas cosas que me sorprendieron, lo primero, que del lado de Caldera nadie lo viera o, al menos, eso es lo que nos parece porque hasta el día de hoy nadie habla del tema. Sin embargo, hemos investigado un poco y hay teorías que confirman que en muchas ocasiones quienes tienen una nave encima no la pueden ver, solo los que están a cierta distancia y de medio lado, como nosotros.

“Además, que cuando acercamos el video se le puede ver como una joroba al centro, es también plateada”, explica el vecino de Mata Limón.

Tranquilidad y agradecimiento

Don Marco recuerda que el ovni iba despacio, como bordeando la costa y que en ningún momento agarró velocidad, siempre fue a un mismo ritmo.

“En verdad que lo disfruté mucho. Pude ver un ovni por casi minuto y medio, sentí tranquilidad y agradecimiento. Toda mi vida he creído en ovnis, en la vida extraterrestre, pero no soy de los que pasan metidos en eso o proponiéndose toparse un avistamiento.

“Mientras lo veía sentí paz, sentí que en realidad tenía que ser agradecido con lo que estaba viendo, en verdad sentí y siento como si me hubiese pegado la lotería. Hay gente que cree en ovnis y pasa toda su vida sin ver uno, yo tuve esa suerte”, comenta con tremenda alegría.

Hay mucha gente que ve ovnis y habla de naves pequeñas o varias naves; sin embargo, lo que tiene grabado don Marco es algo grande y nos asegura que es lo que más le llamó la atención.

“El punto central aquí es lo enorme que era el ovni y pudimos compararlo con los barcos cargueros, algo que nos dio una mejor referencia del gran tamaño. Cuando lo detallé un poco le vi como en el medio una especie de dos agujeros como formando una eme, pero no muy definida.

“Sé que hay mucha gente que no cree y los respeto. Me quedo con la enorme satisfacción de que pude ver un ovni y fue uno gigante. Mi sobrino tiene 18 años, él me dijo que siempre pensó que el tema extraterrestre era un mito, una tontería, pero al ver el ovni quedó convencido y ahora sí cree”.

Después de pasado el minuto y medio y que la nave desapareció en el horizonte, el paseo familiar siguió normal, pero para ellos sí hay un antes y un después.

“Logramos confirmar que no estamos solos en este planeta, eso es algo muy especial, es una experiencia que no le pasa a cualquiera.

“Solo quienes hemos tenido esta experiencia podemos entender lo que se siente. En estos tiempos de tanta manipulación de fotos y videos, logramos un video puro, sin trucos, eso también es de agradecer porque es algo que confirmamos directamente”, concluye don Marco.