Tico le confirmó a famoso influencer mexicano que extraterrestres le curaron la pierna

Un costarricense llamado Douglas, le confirmó a un influencer mexicano especializado en fenómenos paranormales que seres extraterrestres le curaron una de sus piernas en cinco minutos, después de haber sufrido un accidente en moto y cuando ya no soportaba el dolor.

Durante un pódcast de otro influencer mexicano conocido como Rayito, el experto paranormal Fepo Aponte contó el capítulo que vivió Douglas, de quien solo se dijo el nombre. Se trata de un encuentro cercano del tercer tipo, que es cuando un extraterrestre contacta directamente, habla o toca a un ser humano.

El tico le contó su historia extraterrestre, vía correos electrónicos, al influener mexicano. (Shutterstock)

“¿Cuál es la evidencia más contundente que te han mandado de que hay vida extraterrestre?”, le preguntó Rayito a Fepo y este le contó la historia de Douglas: “¿Vida extraterrestre? Tengo dos. Una me falta más información o si no voy a tener que viajar para conseguirla. Es el caso de Douglas, de Costa Rica.

Pasó en Costa Rica

“Esta persona tiene un accidente en una pierna, en el tobillo, es guarda de seguridad. Estaba en su moto y cuando tuvo el accidente, justo antes de la pandemia, del encierro, tiene que ir al hospital porque tiene destrozada la pierna.

“Le pusieron 16 tornillos en la pierna. Es una persona sin grandes recursos y debe pasar la pandemia con la pierna destrozada. Un día se levanta y el dolor es terrible. Después de que le quitaron los tornillos, por seguridad le habían dejado uno para detener la tibia y el peroné. Con un dolor tan grande que literalmente no se podía levantar ni para ir al baño.

1,7 millones de seguidores — tiene Fepo Aponte en su cuenta de tiktok Paranormal pódcast

“Pasó así algunos días, al punto que, él me comenta, que ya no quería estar más aquí en este plano (quería morirse). Le hacen una radiografía y descubren que el tornillo se rompió y cada vez que él se mueve (el tornillo) rebana los músculos, toca los tendones, los huesos, una cosa terrible.

LEA MÁS: Los Óscar a una Costa Rica de película: Estos ticos se llevarían las estatuillas

En cinco minutos los tres extraterrestres curaron al tico. (Shutterstock)

“Como estaba en pandemia y él no tenía para medicina privada, la operación se la hacían hasta año y medio después, lo único que hacen es darle pastillas para el dolor, muy fuertes. Él dice que entra en un bucle (todos los días es lo mismo) horrible porque con las pastillas para evitar el dolor, solo duerme y está casi como en estado vegetal.

“Una noche, él está convencido de que ya no va a poder seguir más, llevaba una semana sin tomar pastillas, ya no puede más y vuelve a ver al cielo y dice: ‘lo que sea que esté ahí, si alguien puede escucharme por favor ayúdenme, no puedo más’.

“Esa noche un ruido lo despierta, hay una luz en la habitación (de Douglas), cuando la luz comienza a bajar hay tres seres, el clásico ser extraterrestre, pero alto, delgadísimo. (Douglas) se asusta, dice que la experiencia duró más o menos cinco minutos.

“El primer ser le pone una idea en la cabeza, ‘no te muevas, te vamos a ayudar’. Dice (Douglas) que algo comienzan a hacerle en la pierna, que la pierna se estaba enfriando al punto de congelarse y él volvió a ver para arriba y los ve, físicamente están ahí (los extraterrestres), pero le da mucho miedo porque es algo que nunca ha visto, es un ser que nunca ha visto.

“Cinco minutos, más o menos, terminan (los extraterrestres), un ser lo vuelve a ver y le dice: ‘terminamos, vas a estar bien’. La luz se pone fuerte, hay un chasquido y buum (desaparecen los extraterrestres).

Lo primero que hace (Douglas) es tocarse la pierna, está congelada y con mucho cuidado se levanta y la toca, se acuesta a dormir y dice: ‘mejor ni la muevo’. Al otro día su esposa le dice: ‘Douglas ¿estas bien? ‘Sí, por qué’ (respondió Douglas). ‘Porque fuiste caminando tu solo al baño’. Se da cuenta de que su pierna está perfectamente bien.

“Al final del primer correo, me dice: ‘Amigo, hoy jugué fútbol’. Los médicos no se explican cómo. Cancelaron, por supuesto, la operación. Le dijeron que mandara las radiografías”. Esta es la historia que contó Aponte.

LEA MÁS: Un tico logró conversar con el exorcista del papa, quien inspira una película de Hollywood

El influencer mexicano explicó que los alienígenas hasta hablaron con el costarricense. (Shutterstock)

Es común

Alejandro Sáenz Muñoz es un tico que por años se ha encargado de investigar el fenómeno de los objetos voladores no identificados (Ovnis) y la vida extraterrestre, nos confirma que el caso de Douglas no es extraño y que sí le suceden a los humanos estos encuentros y hasta sanaciones por parte de extraterrestres.

“Lo que le contó el tico al influencer mexicano es una situación completamente real, le puedo garantizar que entre familiares y conocidos han pasado situaciones idénticas. Estas intervenciones casi milagrosas por parte de extraterrestres han ido confirmándose con el paso del tiempo.

LEA MÁS: Asombro por extraña figura en hocico de cocodrilo muerto

“En tiempos pasados hablaban de milagros de ángeles porque la gente no sabía cómo explicar algo tan increíble. Poco a poco van aumentando los casos de gente que cree en extraterrestres y me dicen, me soñé con uno y se me quitó la enfermedad que tenía con resultados que la ciencia no sabe explicar”, reconoce el investigador.

Un tico experto en extraterrestres asegura que la sanación alienígena es totalmente cierta y hasta normal. (Shutterstock)

“Los extraterrestres están entre nosotros. Los que hacen el trabajo de sanar humanos son androides biológicos enviados por los verdaderos extraterrestres que son seres altos, blancos, de pelo macho.

LEA MÁS: “¡Mami, mami, venga vea una nave espacial!”: niño vio ovni en Puntarenas

“Estas intervenciones se dan en pequeñas cantidades para que el humano confirme que ellos sí existen y que no están para dañar”, confirma Sáenz.