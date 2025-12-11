Global Entry ya está disponible para Costa Rica: requisitos y pasos para aplicar

Costa Rica entró al programa Global Entry, que busca agilizar el ingreso y tránsito de turistas de ciertas nacionalidades en Estados Unidos.

Así lo confirmó el presidente Rodrigo Chaves en su habitual conferencia de prensa de los miércoles. Esta medida había sido anunciada hace unos meses, pero el país ya ingresó al programa oficialmente.

Los viajeros que están dentro de Global Entry pueden registrarse en un quiosco específico, donde hay menos filas y tiempo de espera.

Costa Rica ingresó oficialmente al programa Global Entry, disponible solamente para 20 países. (Shutterstock)

Actualmente, 20 países forman parte de este programa, por ejemplo, Argentina, Australia Colombia, India, Japón, Suiza, México, Panamá y Brasil, entre otros.

¿Cómo se hace la solicitud?

La solicitud de Global Entry se puede realizar en este sitio web. Para aplicar, se debe pagar una tarifa de 120 dólares.

Los solicitantes deben descargar y leer el formulario de consentimiento informado.

Dicho documento se puede enviar por medio del correo electrónico globalentry@migracion.go.cr. Este documento puede ir con firma digital.

Si prefieren presentarlo de forma presencial, pueden hacerlo ante la recepción de la Dirección General de Migración y Extranjería. El formulario debe ser firmado en presencia del funcionario público encargado de recibir la documentación.

El documento también puede ser presentado y firmado previamente, pero con la autenticación de un abogado y los sellos legales requeridos.

Las autoridades estadounidenses indicaron que este formulario debe ser entregado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud del programa.

A través del sitio web, los solicitantes pueden ver el estado de su solicitud. En caso de que sea aprobada, se deben seguir las instrucciones para programar una entrevista. Para la entrevista, debe llevar su pasaporte y la cédula de identidad.

Durante la entrevista, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizará preguntas y tomará los datos biométricos, es decir, las huellas dactilares y la foto.

Las personas que quieren tener la membresía de Global Entry deben realizar una solicitud, llenando un formulario y pagando $120. (shutterstock/EF)

Luego, las autoridades estadounidenses enviarán un correo electrónico o una notificación al panel del Programa de Viajeros Confiables (TTP, por sus siglas en inglés), informando si la solicitud fue aprobada de manera oficial. La membresía tiene una validez por 5 años.

Es importante mencionar que esta medida no sustituye la visa, por lo que este documento es necesario para el ingreso a Estados Unidos.

¿Pueden registrarse menores de edad?

La membresía de Global Entry la puede solicitar cualquier persona, sin importar la edad. Sin embargo, los menores de 18 años deben contar con el consentimiento de uno de sus padres o tutor legal.

Los padres o tutor legal deben llenar un formulario de consentimiento informado independiente y firmarlo.

El documento debe ser entregado por medio de correo electrónico o de forma presencial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud.

