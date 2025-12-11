Claudia Dobles revela que ha hablado con Álvaro Ramos y Ariel Robles, ¿sobre qué?

La candidata presidencial Claudia Dobles asegura que está dispuesta a hacer equipo con otros partidos políticos para sacar adelante el país en medio de la crisis educativa y de seguridad ciudadana, así como de otros ámbitos que están en cuerda floja.

LEA MÁS: UCR confirma cuándo y cómo se realizará su debate presidencial para las elecciones 2026

Tras el anuncio de la coalición Agenda Ciudadana sobre la adhesión del Partido Republicano Social Cristiano, fundado por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, le preguntamos a Claudia Dobles si ha tenido algún acercamiento con otros candidatos presidenciales, por ejemplo, Álvaro Ramos y Ariel Robles, para una eventual coalición.

Ella comentó que cree que hay disposición y anuencia por parte de algunos candidatos presidenciales de llegar a acuerdos mínimos.

La candidata presidencial Claudia Dobles comentó que ha tenido acercamientos con otros candidatos presidenciales para una coalición. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Creo honestamente que Costa Rica necesita unir esfuerzos para salir adelante y para sacar los retos tan grandes que tenemos. Muchos de esos retos no los vamos a poder enfrentar con un país fragmentado y dividido, uno de ellos siendo el tema de la seguridad”, dijo.

“He tenido la oportunidad de expresarle, y creo que hay disposición y anuencia, por ejemplo, a un Álvaro Ramos, a un Juan Carlos Hidalgo, a un Ariel Robles, de la posibilidad de que logremos generar acuerdos mínimos con nuestras fracciones en la próxima Asamblea Legislativa y de que unamos esfuerzos”, añadió.

La candidata comentó que, aunque entre los candidatos presidenciales hay diferencias, coinciden en muchas áreas y están de acuerdo en que hay ciertas transformaciones que se tienen que dar y atender la crisis de seguridad, los problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y otros asuntos del país.

“Creo que cada uno de nosotros tiene la experiencia que puede complementar la que tienen las otras candidaturas y sí creo que hay disposición. De parte mía, lo puedo decir abiertamente, tengo absoluta disposición a sumar esfuerzos, a hacer equipo y a sacar la tarea con un país, ojalá, cada vez más unido y no tan dividido, tan fragmentado y tan peleado como a veces nos quieren poner”, expresó Claudia Dobles.

Adhesión del partido del expresidente Calderón

La mañana de este jueves, la coalición dio un importante anuncio de cara a las elecciones de 2026.

El Partido Republicano Social Cristiano, del expresidente Calderón Fournier, dio su adhesión a la coalición de Claudia Dobles.

La agrupación socialcristiana decidió apoyar a la candidata presidencial “para contribuir al mejoramiento de la democracia costarricense, velar por el respeto y la independencia de los Poderes de la República, y observar y promover el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas”.

“Unimos fuerzas porque tenemos como objetivo común sacar a Costa Rica adelante en temas claves de seguridad, listas de espera, educación, movilidad e inversión social, así como generar y dar mejores oportunidades de empleo, para cerrar las brechas urbano-rurales y las brechas de género. Nuestro total interés es sumar, unir a Costa Rica frente a los retos enormes que vivimos como país”, dijo por su parte Claudia Dobles.

LEA MÁS: Global Entry ya está disponible para Costa Rica: requisitos y pasos para aplicar

El presidente del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas, comentó que el expresidente Calderón Fournier avaló la adhesión a la coalición, pues considera que Claudia Dobles es una candidata “preparada”.

“Él piensa, y nosotros lo sostenemos, que es la mujer más preparada, que está pensando en la unión del pueblo de Costa Rica, que sabe lo que dice, lo que hace y lo que piensa”, indicó.

En entrevista con La Teja, Vargas dijo que el acercamiento de esta agrupación a la coalición se dio hace dos meses.

“Viendo el programa de gobierno de doña Claudia, oyendo sus propuestas, que me parece que son totalmente serias y viables, tuvimos un acercamiento con ella y expusimos temas fundamentales para nosotros como el de la Caja, el estado social de derecho, vivienda y educación”, comentó.

El Partido Republicano Social Cristiano dio su adhesión a la coalición Agenda Ciudadana de cara a las elecciones de 2026. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El presidente de la agrupación socialcristiana compartió que tuvieron varias reuniones para establecer una agenda en común.

“Tuvimos la oportunidad de conversar cuál era nuestra agenda común, que está muy enfocada en la seguridad social, que tiene como base fundamental el fortalecimiento de la CCSS, la dotación de servicios de calidad para todos los costarricenses. Nos une el entendimiento que para sacar la tarea adelante, tenemos que unirnos como país, sumar esfuerzos y trabajar en equipo”, expresó Claudia Dobles a La Teja.

La candidata comentó que la agrupación del expresidente no puso ninguna condición para unirse a la coalición.

Coalición mantiene abierta invitación

La coalición Agenda Ciudadana mantiene abierta la invitación para unir esfuerzos con otros partidos, ya sean nacionales, cantonales o subnacionales.

“Desde que anunciamos nuestra coalición, hicimos un llamado a que otros partidos políticos y sectores se nos unieran y se nos sumaran”, dijo Claudia Dobles.

Ella comentó que la coalición tuvo acercamientos con diferentes movimientos políticos, sin mencionar nombres, para sumar esfuerzos y buscar una ruta de trabajo conjunto para un eventual gobierno suyo.

“Hemos tenido varios acercamientos con diferentes partidos cantonales, buscando un trabajo más de desarrollo comunitario, pero también proponiéndoles que se nos sumen, que unamos esfuerzos, para sacar a Costa Rica adelante”, dijo.

LEA MÁS: Canciller Arnoldo André Tinoco rechaza versión de embajadora Catalina Crespo sobre reunión en EE. UU.