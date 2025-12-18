¿Máquinas decidiendo quién vive o muere? La fuerte advertencia del papa León XIV que sacude al mundo

El Papa León XIV ha generado un fuerte impacto internacional al denunciar la peligrosa carrera armamentística impulsada por la inteligencia artificial.

En el marco de su primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el pontífice de origen estadounidense-peruano advirtió que permitir que los algoritmos tomen decisiones en el campo de batalla representa un “espiral destructivo” que amenaza la esencia misma de la humanidad.

La paz mundial está en riesgo por la automatización de los ejércitos, según denunció el Papa León XIV. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

El riesgo de la automatización militar

Desde su elección en mayo de este año, el sucesor de Francisco ha abogado por una ética tecnológica rigurosa.

Según el líder religioso, la implementación de sistemas autónomos, como drones y algoritmos predictivos, ha radicalizado la tragedia de los conflictos contemporáneos.

El papa lamentó que se esté produciendo un proceso de “desresponsabilización” donde los líderes militares delegan tareas críticas a sistemas digitales.

Durante su discurso, León XIV fue enfático al señalar: “Se asiste incluso a un proceso de desresponsabilización de los dirigentes políticos y militares, debido a la creciente ‘delegación’ a las máquinas de las decisiones relativas a la vida y la muerte de las personas humanas”. Esta postura busca frenar la automatización de la vigilancia y la ciberdefensa sin un control humano real.

Religión y política: un llamado a la coherencia

Además de su preocupación por la inteligencia artificial, el papa rechazó tajantemente que se utilice la religión para justificar la violencia o bendecir el nacionalismo.

Para el pontífice, la actual lógica de disuasión nuclear y el aumento del gasto militar solo contribuyen a una desestabilización global que vuelve el futuro del planeta imprevisible.

El Papa León XIV exige una ética tecnológica para frenar el uso de la inteligencia artificial en las guerras (imagen creada con IA). (Gemini/Gemini)

El mensaje concluye con un llamado a recuperar el sentido de la paz mundial frente al sentimiento de impotencia que generan los avances tecnológicos sin control.

Para León XIV, la fe no debe ser un instrumento de combate, sino un puente para evitar que la “dimensión trágica” de la guerra siga escalando bajo el mando de máquinas desalmadas.

