Revelan fotos de la isla de Jeffrey Epstein: Lo que hallaron escrito en una pizarra causa escalofríos

El hermetismo que rodeaba el interior de la isla privada del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein se ha roto de una manera inquietante.

El Congreso de EE. UU. reveló imágenes inéditas del interior de la mansión en Little Saint James, el refugio caribeño donde el millonario recibía a poderosos amigos y donde, según las denuncias, ocultaba sus delitos sexuales contra menores. AFP (HANDOUT/AFP)

Legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos hicieron públicas este miércoles una serie de imágenes y videos que muestran por dentro las propiedades de Little Saint James, en las Islas Vírgenes, y un detalle en particular ha captado la atención mundial por su naturaleza perturbadora.

LEA MÁS: Serie de Netflix que explica el caso de Jeffrey Epstein ya es tendencia en Costa Rica y el mundo

Entre los lujos y las habitaciones donde presuntamente se cometieron abusos contra menores de edad, las cámaras captaron una pizarra blanca colgada en una de las estancias.

Lo que allí estaba escrito ha provocado escalofríos y todo tipo de especulaciones sobre la mentalidad del magnate: cuatro palabras inscritas a mano que parecen resumir su oscura visión del mundo: “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”.

Un rompecabezas visual sin resolver

Este hallazgo forma parte de un paquete de 14 archivos visuales que, aunque arrojan poca luz forense nueva sobre los delitos ya conocidos, sirven como un recordatorio gráfico de la impunidad con la que operaba Jeffrey Epstein.

Este cartel advertía a los curiosos que se alejaran de la propiedad de Epstein en las Islas Vírgenes. Ahora, años después de su muerte, los secretos que ese letrero protegía están saliendo a la luz para presionar la revelación total de los archivos. AFP (HANDOUT/AFP)

El tablero con las inscripciones sugiere una atmósfera de manipulación psicológica que imperaba en el recinto, un lugar frecuentado por figuras poderosas de la élite global antes de la caída en desgracia del financiero.

La difusión de este material no es casualidad. Ocurre en un momento de alta tensión política en el que se busca forzar la transparencia total sobre el caso.

Estas imágenes podrían aumentar la presión sobre el gobierno de Donald Trump para que libere la totalidad de los archivos que el Departamento de Justicia ha mantenido bajo llave durante años de investigación.

La batalla por los archivos secretos

La relación entre el expresidente y el caso sigue siendo compleja. Donald Trump, quien fuera amigo de Epstein en el pasado, luchó durante meses para evitar la publicación de documentos, llegando a calificar las indagatorias como un “montaje”.

LEA MÁS: Mapache entró a una licorera y lo encuentran borracho en el baño: ¡Vea todo lo que tomó!

Sin embargo, el pasado 19 de noviembre, cedió ante la presión del Congreso y de su propio partido, firmando una ley que obliga a la divulgación de parte del material.

Con techos celestes y palmeras, la propiedad parecía un resort de ensueño, pero las investigaciones confirman que funcionaba como el centro de operaciones de una red de tráfico sexual que involucró a figuras de alto perfil. AFP (HANDOUT/AFP)

A pesar de esta ley, queda la incertidumbre sobre qué documentos verán realmente la luz pública, ya que las autoridades podrían censurar información alegando la protección de investigaciones en curso.

Mientras tanto, las fotos de la isla y esas palabras crípticas en la pared —“engaño” y “poder”— quedan como el símbolo de un escándalo donde el dinero y las conexiones intentaron, sin éxito final, ocultar la verdad.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.