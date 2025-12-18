Aparece viva mujer desaparecida hace 42 años: el increíble motivo por el que nunca pidió ayuda

El misterio que rodeaba la desaparición de Michelle Newton, vista por última vez en 1983 cuando solo tenía tres años, llegó a su fin de manera inesperada. Tras más de cuatro décadas de búsqueda infructuosa en Estados Unidos, las autoridades confirmaron el hallazgo de la mujer en el estado de Florida, donde residía bajo una identidad distinta.

Autoridades de Florida confirmaron la identidad de Michelle Newton tras 42 años. (GDA/O Globo/Brasil/GDA/O Globo/Brasil)

El caso, que se originó en Kentucky, dio un giro decisivo en 2025 gracias a una denuncia anónima. Esta pista permitió a los investigadores localizar a su madre, Debra Newton, quien vivía en el condado de Marion ocultando su pasado bajo el nombre de Sharon.

El arresto de la madre y el fin de la huida

La detención de la progenitora ocurrió mientras paseaba a su mascota. Al momento del abordaje policial, la mujer de 66 años negó cualquier responsabilidad legal, a pesar de que sobre ella pesaba una orden de captura por ser una de las personas más buscadas por el FBI debido al cargo de secuestro parental.

El caso de esta niña desaparecida había sido cerrado oficialmente en el año 2000 tras agotarse todas las pistas. Aunque la familia biológica intentó reabrir la investigación en varias ocasiones, no fue sino hasta este despliegue policial reciente que se logró dar con el paradero de ambas mujeres.

Una víctima que desconocía su pasado

Un aspecto sorprendente de esta historia es que la propia Michelle Newton se puso en contacto con las autoridades tras enterarse de la detención de su madre. La mujer confesó que nunca se percibió a sí misma como una víctima de rapto y que desconocía la verdadera historia de su origen.

Según declaraciones brindadas a medios locales, la relación entre madre e hija se desarrolló con aparente normalidad durante los 42 años que duró la huida. La mujer procesó la noticia de su identidad real antes de decidir dar el paso para reencontrarse con su padre biológico, quien nunca dejó de esperarla.

Debra Newton enfrentará cargos ante la justicia por el delito de secuestro parental. (GDA/O Globo/Brasil/GDA/O Globo/Brasil)

El emotivo reencuentro familiar

El cierre de este largo proceso de secuestro parental culminó con una reunión privada entre Michelle y su padre, Joseph Newton. El hombre expresó la profunda emoción que sintió al poder abrazar nuevamente a su hija después de pasar casi toda una vida sin noticias de su paradero.

Mientras la justicia avanza en los cargos contra Debra Newton, la familia busca recuperar el tiempo perdido. Este hallazgo reaviva la esperanza en casos de larga data sobre cada niña desaparecida cuyos expedientes han permanecido archivados por décadas en las oficinas federales.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.