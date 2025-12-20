Caso Epstein: Liberan archivos secretos con fotos de famosos, pero un detalle indigna a todos

El sistema legal de Estados Unidos ha dado un paso significativo en la divulgación de uno de los expedientes más polémicos de la última década.

El Departamento de Justicia inició este viernes la publicación de registros largamente esperados sobre el caso Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales que se quitó la vida en 2019.

Michael Jackson y Bill Clinton aparecen en una de las fotografías liberadas. (AFP /AFP)

La liberación de estos archivos, que incluyen fotografías y documentos judiciales, ha generado un impacto inmediato al exponer los vínculos de Epstein con figuras de la política, el entretenimiento y la élite empresarial global, aunque la presencia de una censura masiva en los textos ha despertado suspicacias.

Dentro del material gráfico que comenzó a circular, destacan imágenes que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton en compañía de Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

En una de las fotografías más comentadas, se observa a Clinton en un jacuzzi, con secciones de la imagen cubiertas por recuadros negros.

Estas revelaciones han reavivado el debate sobre la profundidad de las relaciones del magnate con figuras de alto perfil, incluyendo también al actual mandatario Donald Trump, quien frecuentaba los mismos círculos sociales en Nueva York y Florida durante los años noventa.

Censura y descontento legislativo

A pesar de la relevancia del material, la entrega ha sido recibida con frustración por diversos sectores políticos. Gran parte de los folios presentan párrafos enteros tachados, lo que ha llevado a legisladores de ambos partidos a denunciar una falta de transparencia.

El Departamento de Justicia argumentó que estas medidas son necesarias para proteger la identidad de potenciales víctimas, pero críticos señalan que el volumen de información oculta impide conocer la verdad completa sobre la red de tráfico que operaba Epstein.

El congresista Thomas Massie y el senador Chuck Schumer han manifestado que este conjunto de documentos es solo una fracción de la evidencia total.

Schumer destacó que incluso hay archivos con más de cien páginas completamente invalidadas por la censura oficial.

Esta situación alimenta las teorías de que el caso Jeffrey Epstein todavía guarda secretos que involucran a personas con gran influencia, quienes habrían sido protegidas por mecanismos estatales para evitar un escándalo de mayores proporciones.

Implicaciones para las figuras públicas

La presión política ha sido constante. El presidente Donald Trump, quien en su momento prometió transparencia total sobre el tema, finalmente autorizó la publicación tras la aprobación de una ley que obligaba a la entrega de los materiales en un plazo de 30 días.

Representantes de la Casa Blanca han aprovechado la difusión de las fotos para cuestionar la conducta de Bill Clinton, mientras que el equipo del exmandatario demócrata sostiene que él no tenía conocimiento de las actividades criminales de Epstein y que rompió lazos con él hace casi dos décadas.

El Departamento de Justicia liberó registros donde aparece el expresidente Bill Clinton en contextos sociales con Epstein. (AFP /AFP)

El material también arroja luz sobre otros nombres conocidos, como el cineasta Woody Allen y los músicos Mick Jagger y Michael Jackson, quienes aparecen mencionados o retratados en los archivos.

Aunque la existencia de estos vínculos era conocida por investigaciones periodísticas previas, la oficialización de los registros por parte del Departamento de Justicia otorga una nueva dimensión legal a los testimonios que describen la red de contactos que Epstein utilizó para cimentar su poder y acceder a sus víctimas.

Próximas entregas y el futuro del caso

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, aclaró que esta publicación es apenas el inicio de un proceso más extenso.

Se prevé que cientos de miles de documentos adicionales sean liberados en las próximas semanas, lo que podría incluir listas de contactos, registros de vuelos y testimonios que hasta ahora han permanecido clasificados.

La expectativa es que estos nuevos folios aporten detalles sobre el funcionamiento operativo de la organización de Epstein y ayuden a identificar a otros responsables que aún no han enfrentado consecuencias legales.

El caso Jeffrey Epstein continúa siendo una herida abierta en la confianza institucional de Estados Unidos.

La fuerte censura impuesta por el Departamento de Justicia en los nuevos archivos genera críticas de falta de transparencia. (AFP /AFP)

La demanda ciudadana por una rendición de cuentas clara es persistente, y la forma en que el Departamento de Justicia gestione las próximas entregas será determinante para disipar o confirmar las dudas sobre un posible encubrimiento. Por ahora, la sociedad observa con atención cada nueva página que se desclasifica, buscando respuestas definitivas en un laberinto de nombres poderosos y evidencias censuradas.

