El volante de Herediano, Yeltsin Tejeda, festejó un logro personal lejos del fútbol

El volante del Club Sport Herediano, Yeltsin Tejeda, tuvo un año marcado por lesiones y su equipo no logró clasificar ni a semifinales del Apertura 2025.

No obstante, fuera de los terrenos de juego, el futbolista está viviendo un momento significativo al celebrar junto a su esposa, Tamara Rojas, 10 años de matrimonio.

LEA MÁS: Rashir Parkins se sometió a cirugía para tratar lesión que lo afectaba desde hace meses

La conmemoración fue compartida por Tamara a través de un video en redes sociales, donde destacó la felicidad vivida durante esta década de relación.

Yeltsin Tejeda está celebrando 10 años de matrimonio con su esposa. (Jorge Navarro para La Nación)

“¡Feliz décimo aniversario, amor de mi vida! He sido inmensamente feliz. Le pido a Dios que sea hasta muy viejitos", escribió Tamara.

Un mensaje de agradecimiento y compromiso

El futbolista también replicó el video y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su pareja, reafirmando su compromiso personal y familiar.

LEA MÁS: ¿Por qué el delantero Tomás Rodríguez llegará a Saprissa si tenía todo listo para jugar en Paraguay?

“10 añitos, mi amor. Dios primero será para siempre, te amo”.

Esta fue la historia compartida por Yeltsin Tejeda en sus redes. (Yeltsin Tejeda/Instagram)

Las muestras de cariño no pasaron desapercibidas entre los seguidores de la pareja, quienes enviaron mensajes de felicitación por el aniversario.

Panorama deportivo del club

En el plano profesional, el Team atraviesa un proceso de cambios tras una temporada irregular. La institución ya inició una etapa de reestructuración, cuya incorporación más reciente fue la del entrenador argentino José Giacone, con el objetivo de enderezar el rumbo deportivo.