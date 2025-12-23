Deportes

El volante de Herediano, Yeltsin Tejeda, festejó un logro personal lejos del fútbol

El jugador compartió una celebración significativa en su vida personal

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El volante del Club Sport Herediano, Yeltsin Tejeda, tuvo un año marcado por lesiones y su equipo no logró clasificar ni a semifinales del Apertura 2025.

No obstante, fuera de los terrenos de juego, el futbolista está viviendo un momento significativo al celebrar junto a su esposa, Tamara Rojas, 10 años de matrimonio.

La conmemoración fue compartida por Tamara a través de un video en redes sociales, donde destacó la felicidad vivida durante esta década de relación.

Yeltsin Tejeda está celebrando 10 años de matrimonio con su esposa. (Jorge Navarro para La Nación)

“¡Feliz décimo aniversario, amor de mi vida! He sido inmensamente feliz. Le pido a Dios que sea hasta muy viejitos", escribió Tamara.

Un mensaje de agradecimiento y compromiso

El futbolista también replicó el video y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su pareja, reafirmando su compromiso personal y familiar.

“10 añitos, mi amor. Dios primero será para siempre, te amo”.

Esta fue la historia compartida por Yeltsin Tejeda en sus redes.
Esta fue la historia compartida por Yeltsin Tejeda en sus redes. (Yeltsin Tejeda/Instagram)

Las muestras de cariño no pasaron desapercibidas entre los seguidores de la pareja, quienes enviaron mensajes de felicitación por el aniversario.

Panorama deportivo del club

En el plano profesional, el Team atraviesa un proceso de cambios tras una temporada irregular. La institución ya inició una etapa de reestructuración, cuya incorporación más reciente fue la del entrenador argentino José Giacone, con el objetivo de enderezar el rumbo deportivo.

Esposa de Yeltsin Tejeda se desbordó de amor con palabras hacia su amado.
Los enamorados aprovechan para desbordar amor cada vez que pueden. (Tamara Rojas/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

