Rashir Parkins se sometió a cirugía para tratar lesión que lo afectaba desde hace meses

El volante Rashir Parkins pasó por el quirófano este martes, para tratar una molestia que tenía desde hace unos meses.

El jugador de Alajuelense hizo un posteo en sus redes sociales, luego de ser operado de una rotura de menisco en la rodilla.

“Gracias a Dios todo salió bien. Ahora a recuperarnos de la mano de Dios”, destacó el jugador desde la sala de un hospital.

LEA MÁS: Jugador de Alajuelense confesó que tenía dos meses jugando con un menisco roto y deberá operarse

Alajuelense también dio a conocer el procedimiento que se le realizó al futbolista:

“A Rashir Parkins se le realizó una artroscopia en la rodilla derecha en el Hospital Metropolitano de Lindora, la cirugía fue exitosa y sin contratiempos. El tiempo de recuperación se determinará de acuerdo a la evolución”.

Rashir Parkins pasó por el quirófano, luego de celebrar la 31 con Alajuelense. Foto: Instagram Rashir Parkins. (Foto: Instagram Rashir Parkins./Foto: Instagram Rashir Parkins.)

La lesión de Rashir Parkins

El jugador confirmó a FUTV, al conseguir la ansiada copa 31 que tenía cerca de dos meses de jugar con esta molestia.

“Tenía una lesión por la que, a veces, era mucho el dolor, pero tenía claro que el equipo me necesitaba; con la lesión de Celso no podía quedar afuera y así aguanté”, comentó.

Parkins fue titular este sábado ante el Saprissa, en el que lo dio todo a pesar de las molestias, y reconoció que con tal de ayudar no le importaron los dolores.

LEA MÁS: “Liga Campeón” se ubica entre las canciones más escuchadas en Spotify tras el título 31

“Ahora me tengo que operar y bueno, esperar a ver qué es lo que toca ahora”, indicó.

En el torneo recién finalizado anotó un gol y tuvo mucha participación.