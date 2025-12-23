José Giacone enciende el debate al señalar a Herediano como el más ganador de los últimos años

José Giacone ya está en Costa Rica, para dirigir al Herediano y en sus primeras declaraciones como timonel del cuadro florense lanzó un contundente mensaje.

El argentino y su hermano Diego regresaron para dirigir al Team en el torneo de Clausura 2026, luego de campeonizar con el Diriangén de Nicaragua y dijo que se siente ilusionado y motivado, por volver a repetir lo que logró en el 2019 con el equipo rojiamarillo.

“Con mucha ilusión, muchas ganas, sé que este es un equipo que siempre tiene que pelear por el título, así que este tipo de retos es el que me gusta, el que me motiva y pienso que contamos con el material necesario para llevar a cabo las ideas.

José Giacone le puso picante a sus primeras declaraciones en su regreso a Herediano. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“A la afición decirle que el compromiso es total y se va a trasladar al equipo para tener al Herediano en los puestos que se merece. Herediano es el equipo más ganador de los últimos tiempos y queremos volver a ser campeones”, afirmó en un video que compartió Heredia en sus redes.

¿Por qué regresó?

Giacone contó que no lo pensó dos veces para regresar a suelo tico.

“Nos llamaron, no lo pensé, teníamos contrato en Nicaragua, salimos de común acuerdo y realmente me parece que es un equipo siempre llamado a pelear los primeros puestos; eso me motiva realmente, es una motivación; acá me han tratado muy bien.

“Fuimos campeones en el primer semestre, luego quedamos fuera en semifinales y tuve un muy buen recuerdo de mi paso por Herediano y ahora toca escribir una nueva historia. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, vamos a tratar de hacer un grupo muy homogéneo, con la ilusión de darles una alegría, cuando termine el torneo”, afirmó.

José Giacone regresa al Herediano para que el club vuelva a los primeros lugares. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José habló de lo que espera en este nuevo comienzo y lo que quiere hacer con el club.

“Hay que armar un grupo compacto, sólido, tener comunión a lo interno para que se traslade al campo de juego; el camerino del Herediano tiene una mentalidad ganadora.

“Nosotros tenemos nuestra forma de conducir, nuestro liderazgo desde una posición de potenciar el desarrollo individual y colectivo”, comentó.