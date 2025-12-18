Torneo Nacional

Exjugador de Alajuelense es una de las primeras bajas de Liberia tras el Apertura 2025

Liberia anunció la salida de uno de los jugadores que llevaba rato en el plantel

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El Municipal Liberia sigue moviendo su planilla y este jueves anunció la salida de otro de sus jugadores, el volante o lateral Barlon Sequeira, a quien le dieron las gracias.

Los números de Barlon Sequeira en Liberia

Sequeira fue una figura que tuvo bastante oportunidad en el Apertura 2025; disputó 14 partidos, de los cuales en 11 fue titular y disputó 934 minutos.

30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia.
Barlon Sequeira jugó año y medio con el Municipal Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

Luego de año y medio con los pamperos, en el club tomaron la decisión de dejar ir al futbolista para explorar nuevas opciones por la lateral derecha y la zona de volantes.

LEA MÁS: Exvolante de Alajuelense se pone a las órdenes de Wálter Centeno para sacar a San Carlos del descenso

No se ha podido consolidar tras salir de Alajuelense

Barlon es muy recordado por surgir de las ligas menores de Alajuelense, equipo con el que debutó en la primera división y jugó hasta el 2022 para pasar luego por clubes como Sporting y Puntarenas FC.

Barlon Sequeira dejó Alajuelense en el 2022 y le ha costado mantenerse estable en un club. (Prensa Alajuelense)

LEA MÁS: Herediano sigue con su limpia y se despide de un jugador muy criticado por la afición

A sus 27 años, el jugador buscará otra oportunidad en el fútbol nacional para darle un resurgimiento a su carrera, que lo llevó en un momento a la Selección de Costa Rica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.