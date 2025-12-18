Exjugador de Alajuelense es una de las primeras bajas de Liberia tras el Apertura 2025

El Municipal Liberia sigue moviendo su planilla y este jueves anunció la salida de otro de sus jugadores, el volante o lateral Barlon Sequeira, a quien le dieron las gracias.

Los números de Barlon Sequeira en Liberia

Sequeira fue una figura que tuvo bastante oportunidad en el Apertura 2025; disputó 14 partidos, de los cuales en 11 fue titular y disputó 934 minutos.

Barlon Sequeira jugó año y medio con el Municipal Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

Luego de año y medio con los pamperos, en el club tomaron la decisión de dejar ir al futbolista para explorar nuevas opciones por la lateral derecha y la zona de volantes.

No se ha podido consolidar tras salir de Alajuelense

Barlon es muy recordado por surgir de las ligas menores de Alajuelense, equipo con el que debutó en la primera división y jugó hasta el 2022 para pasar luego por clubes como Sporting y Puntarenas FC.

Barlon Sequeira dejó Alajuelense en el 2022 y le ha costado mantenerse estable en un club. (Prensa Alajuelense)

A sus 27 años, el jugador buscará otra oportunidad en el fútbol nacional para darle un resurgimiento a su carrera, que lo llevó en un momento a la Selección de Costa Rica.