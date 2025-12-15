Deportes

Liberia da importante anuncio sobre la continuidad de José Saturnino Cardozo

El técnico José Saturnino Cardozo sigue al mando de Liberia

Por Eduardo Rodríguez

La noticia más esperada por el pueblo de Liberia: el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo se mantiene al mando del club pampero.

El guaraní estará ligado por el Clausura 2026 al club liberiano, al que logró clasificar a las semifinales, algo que no conseguían desde el campeonato de Verano 2009, en el que los Coyotes consiguieron ser campeones ante Herediano, única estrella en la historia de la institución.

José Saturnino Cardozo sigue como entrenador de Liberia. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los guanacastecos lograron clasificar como cuartos en la tabla de posiciones tras sumar 27 unidades luego de siete victorias, seis empates y cinco derrotas.

Liberia fue eliminado ante Alajuelense en semis tras igualar a uno en la ida disputada en el estadio Edgardo Baltodano y caer 3-0 en el Morera Soto.

LiberiaJosé Saturnino Cardozo
