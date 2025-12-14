José Saturnino Cardozo reconoce que tiene ofertas para dejar Liberia

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia confirmó que aún cuenta con contrato con los aurinegros, pero debe analizar una serie de cosas, para continuar en el fútbol costarricense.

Este sábado, luego del juego contra Alajuelense, en el que cayeron por marcador de 3-0, el entrenador paraguayo afirmó que su ligamen con los liberianos se mantiene hasta junio del próximo año.

“Tengo contrato hasta junio, veremos qué pasa en el futuro, la dirigencia está contenta con lo que estamos haciendo, pero debemos hacer un análisis profundo. Estamos muy agradecidos con la directiva, con la afición.

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia reconoció que tiene ofertas para regresar a México, para la Copa del Mundo. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En el futuro uno no sabe qué pasa, he tenido muchas ofertas para el Mundial, hacer comerciales, tengo mucha cercanía con México y ahí se va a jugar el torneo. Vamos a ver qué pasa, de repente pierdo dinero por estar en la cancha", comentó.

Les costó el partido

Propiamente sobre el encuentro contra los liguistas, Cardozo añadió que les costó entrar en el juego, sobre todo en el primer tiempo y sufieron mucho en lo físico, durante los primeros minutos del juego.

“Sabíamos que sería un partido complicado, nos costó encontrar el juego en el primer tiempo. El equipo extrañó mucho a Shawn Johnson (lateral derecho) sufrimos mucho por ese sector y nos faltó frescura para poder reaccionar en el primer tiempo“, destacó.

Liberia cayó ante Alajuelense, por marcador de 3-0. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El sudamericano confesó que al inicio le costó adaptarse, no fue fácil para él, pero siempre le ha llamado la atención el futbolista tico.

“Estoy muy contento en Costa Rica y más en Liberia. Desde que llegamos me costó entender a mis jugadores, no fue fácil, comencé a analizar, no es fácil adaptarse a un país diferente, pero desde hace un tiempo veía el fútbol de Costa Rica”, dijo.