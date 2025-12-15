Luis Flores admite tener ofertas de clubes grandes dentro del país y en el exterior

Cartaginés quedó fuera del torneo local, después de caer en la serie de semifinales contra Saprissa 2-1 en ambos encuentros, algo que acabó con la participación de Luis Flores en el certamen, quien tras el duelo en Tibás dejó en el aire su futuro.
“Muy agradecido con todos los que me han ayudado, apoyado y permitido jugar. Feliz por lo personal, pero me voy con ese sinsabor y disgusto de no jugar una final, pelear un campeonato con Cartaginés y mi contrato ya ahorita termina y sí han llegado ofertas, pero bueno es sentarnos a hablar con Cartaginés para ver que viene”, dijo Flores en zona mixta.
Ante la consulta de que si quiere renovar con Cartago, dijo: “Sí, vamos a ver qué tienen ellos, obviamente aquí me siento muy feliz y muy agusto y bueno, vamos a ver qué tienen para mí en estos días a ver si renuevo”, aseguró.
Antes de acabar su intervención, se le consultó que si entre las ofertas hay de equipos grandes del país o en el fútbol internacional, a lo que entre risas comentó que “hay de las dos”, afirmando que alguno entre Herediano, Saprissa y Alajuelense le ha mostrado un interés formal, al igual que de afuera.
Luis Flores fue uno de los jugadores más regulares con el conjunto brumoso al mando de Andrés Carevic.