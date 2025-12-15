Deportes

Luis Flores admite tener ofertas de clubes grandes dentro del país y en el exterior

Luis Flores terminó contrato con el Cartaginés y tiene ofertas sobre la mesa

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez y Joseph Fonseca Cabalceta

Cartaginés quedó fuera del torneo local, después de caer en la serie de semifinales contra Saprissa 2-1 en ambos encuentros, algo que acabó con la participación de Luis Flores en el certamen, quien tras el duelo en Tibás dejó en el aire su futuro.

LEA MÁS: Saprissa vence a Cartaginés y se convierte en el monstruo final de Alajuelense

“Muy agradecido con todos los que me han ayudado, apoyado y permitido jugar. Feliz por lo personal, pero me voy con ese sinsabor y disgusto de no jugar una final, pelear un campeonato con Cartaginés y mi contrato ya ahorita termina y sí han llegado ofertas, pero bueno es sentarnos a hablar con Cartaginés para ver que viene”, dijo Flores en zona mixta.

Cartago vs Olimpia
Luis Flores tuvo un semestre destacado con el Cartaginés en el que clasificaron a la Concacaf. (Mayela López/Mayela López)

Ante la consulta de que si quiere renovar con Cartago, dijo: “Sí, vamos a ver qué tienen ellos, obviamente aquí me siento muy feliz y muy agusto y bueno, vamos a ver qué tienen para mí en estos días a ver si renuevo”, aseguró.

LEA MÁS: Jugadores de Saprissa aconsejan a Marvin Loría por los constantes abucheos de la afición

Antes de acabar su intervención, se le consultó que si entre las ofertas hay de equipos grandes del país o en el fútbol internacional, a lo que entre risas comentó que “hay de las dos”, afirmando que alguno entre Herediano, Saprissa y Alajuelense le ha mostrado un interés formal, al igual que de afuera.

02-02-2025 Estadio Nacional, San José, partido de la jornada 7 del campeonato de primera divisón entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. En la Foto: Diego Campos, Luis Flores Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
Luis Flores acaba contrato con Cartaginés y tiene ofertas de equipos grandes del país y en el exterior. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Luis Flores fue uno de los jugadores más regulares con el conjunto brumoso al mando de Andrés Carevic.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Luis FloresCartaginésSaprissa
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Joseph Fonseca Cabalceta

Joseph Fonseca Cabalceta

Community Manager de La Teja. Bachiller en Periodismo y Licenciatura en Producción Audiovisual en la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.