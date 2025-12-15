Luis Flores admite tener ofertas de clubes grandes dentro del país y en el exterior

Cartaginés quedó fuera del torneo local, después de caer en la serie de semifinales contra Saprissa 2-1 en ambos encuentros, algo que acabó con la participación de Luis Flores en el certamen, quien tras el duelo en Tibás dejó en el aire su futuro.

LEA MÁS: Saprissa vence a Cartaginés y se convierte en el monstruo final de Alajuelense

“Muy agradecido con todos los que me han ayudado, apoyado y permitido jugar. Feliz por lo personal, pero me voy con ese sinsabor y disgusto de no jugar una final, pelear un campeonato con Cartaginés y mi contrato ya ahorita termina y sí han llegado ofertas, pero bueno es sentarnos a hablar con Cartaginés para ver que viene”, dijo Flores en zona mixta.

Luis Flores tuvo un semestre destacado con el Cartaginés en el que clasificaron a la Concacaf. (Mayela López/Mayela López)

Ante la consulta de que si quiere renovar con Cartago, dijo: “Sí, vamos a ver qué tienen ellos, obviamente aquí me siento muy feliz y muy agusto y bueno, vamos a ver qué tienen para mí en estos días a ver si renuevo”, aseguró.

LEA MÁS: Jugadores de Saprissa aconsejan a Marvin Loría por los constantes abucheos de la afición

Antes de acabar su intervención, se le consultó que si entre las ofertas hay de equipos grandes del país o en el fútbol internacional, a lo que entre risas comentó que “hay de las dos”, afirmando que alguno entre Herediano, Saprissa y Alajuelense le ha mostrado un interés formal, al igual que de afuera.

Luis Flores acaba contrato con Cartaginés y tiene ofertas de equipos grandes del país y en el exterior. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Luis Flores fue uno de los jugadores más regulares con el conjunto brumoso al mando de Andrés Carevic.