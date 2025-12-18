Deportes

Herediano sigue con su limpia y se despide de un jugador muy criticado por la afición

El jugador llegó al Herediano para el torneo de Apertura 2025, pero sumó muy pocos minutos

Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano dio a conocer su segunda salida, de cara al Clausura 2026.

Este jueves, los actuales campeones nacionales informaron que el defensor Wálter Cortés no seguirá en el club rojiamarillo.

“¡Gracias Wálter! Informamos que Wálter Cortés no continuará como jugador del Club Sport Herediano.

Wálter Cortés, Herediano
Wálter Cortés queda fuera del Club Sport Herediano. Foto: prensa CSH. (CSH /CSH)

“Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla”.

Wálter Cortés y su paso en Herediano

El defensor de 25 años llegó al Team para el torneo de Apertura 2025, luego de su paso por Sporting FC.

En el presente campeonato, no marcó goles y jugó 204 minutos, según datos de la Unafut.

La salida de Cortés se suma a la de Axel Amador, que recientemente quedó fuera del club.

Con respecto a llegadas, los florenses dieron a conocer a inicios de semana el regreso de Keysher Fuller.

HeredianoWálter CortésTorneo de Apertura 2025
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

