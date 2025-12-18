Herediano sigue con su limpia y se despide de un jugador muy criticado por la afición

Herediano dio a conocer su segunda salida, de cara al Clausura 2026.

Este jueves, los actuales campeones nacionales informaron que el defensor Wálter Cortés no seguirá en el club rojiamarillo.

“¡Gracias Wálter! Informamos que Wálter Cortés no continuará como jugador del Club Sport Herediano.

LEA MÁS: Herediano anuncia a Reebok como su nueva marca deportiva

Wálter Cortés queda fuera del Club Sport Herediano. Foto: prensa CSH. (CSH /CSH)

“Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla”.

Wálter Cortés y su paso en Herediano

El defensor de 25 años llegó al Team para el torneo de Apertura 2025, luego de su paso por Sporting FC.

En el presente campeonato, no marcó goles y jugó 204 minutos, según datos de la Unafut.

LEA MÁS: Herediano no pierde tiempo y ya trabaja pensando en el Clausura 2026

La salida de Cortés se suma a la de Axel Amador, que recientemente quedó fuera del club.

Con respecto a llegadas, los florenses dieron a conocer a inicios de semana el regreso de Keysher Fuller.