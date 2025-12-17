Herediano no pierde tiempo y ya trabaja pensando en el Clausura 2026

Manuel Víquez, preparador físico del Herediano, comentó parte del trabajo que realiza el equipo florense en este momento, de cara al inicio del torneo de Apertura 2026.

Víquez regresó hace unos días al equipo rojiamarillo, luego de su paso por el FK Auda de Letonia y destacó que se enfocan en afinar cosas y potencializar a jugadores experimentados y de la nueva camada del equipo.

“Hay que cambiar el chip, lo más importante es la mentalidad de los jugadores, porque la exigencia en lo individual ayuda en lo grupal y hay que tener el chip de ganador, de campeón.

LEA MÁS: Así se vería la nueva camiseta del Herediano según imagen que se filtró en redes

Herediano comenzó su pretemporada, de cara al torneo de Clausura 2026. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estamos dosificando cargas, muchos jugadores estuvieron en competición y necesitan un período de descanso para poder nivelarse”, comentó.

Otros trabajos

El experto añadió que lo más importante es la base aeróbica (capacidad del jugador para usar oxígeno y mantener un rendimiento físico durante largos periodos) y la base de fuerza (desarrollo de capacidades como potencia, estabilidad y eficiencia de movimiento).

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/deportes/jose-giacone-no-seguira-en-nicaragua-y-este-seria/HGS22OGZSBEANJOL4OAW4OXFT4/story/

“Hay que aprovechar el tiempo; un campeonato no es cosa fácil, se dice fácil, pero tiene sus implicaciones y hay que poner a trabajar a la camada para manejar una línea de trabajo igualitaria, en todas las categorías, para que lleguen al primer equipo sin desconocimiento de lo que pasa”, afirmó.