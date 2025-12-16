José Giacone no seguirá en Nicaragua y este sería su nuevo destino en Costa Rica

El técnico José Giacone no seguirá en Nicaragua y podría tener un nuevo equipo en Costa Rica.

El entrenador argentino y su hermano, Diego Giacone, no seguirán en el Diriangén de Nicaragua, equipo que juega en este momento la final del torneo local, ante el Managua FC, y su próximo destino podría estar en el Club Sport Herediano.

El sábado anterior se jugó el primer partido de la final, que cerró con empate 0-0 y el juego de vuelta será el sábado 20 de diciembre, a las 7 p.m.

José Giacone podría volver al Herediano, luego de su paso por el Diriangén de Nicaragua. Foto: archivo.

¿Vendrá a Herediano?

Giacone conversó con La Teja y confirmó que una serie de cosas provocó que no sigan vinculados al equipo nicaragüense.

“Tenía contrato por un tiempo más, pero por una serie de problemas decidimos terminar este torneo. A partir del sábado quedo a disposición”, comentó.

José ratificó que ha habido un acercamiento con Herediano; sin embargo, no confirmó que se vaya a convertir en el nuevo entrenador de los rojiamarillos.

“Hemos hablado, aún no es seguro”, comentó.

La Prensa de Nicaragua destacó este lunes que Alexander Vargas podría ser el nuevo entrenador del equipo de Diriamba.