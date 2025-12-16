Deportes

José Giacone no seguirá en Nicaragua y este sería su nuevo destino en Costa Rica

José Giacone conversó con La Teja y confirmó que no seguirá en el Diriangén de Nicaragua

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El técnico José Giacone no seguirá en Nicaragua y podría tener un nuevo equipo en Costa Rica.

El entrenador argentino y su hermano, Diego Giacone, no seguirán en el Diriangén de Nicaragua, equipo que juega en este momento la final del torneo local, ante el Managua FC, y su próximo destino podría estar en el Club Sport Herediano.

El sábado anterior se jugó el primer partido de la final, que cerró con empate 0-0 y el juego de vuelta será el sábado 20 de diciembre, a las 7 p.m.

José Giacone trasladó su fuerte carácter al plantel de Diriangén, equipo con el que suma su segundo torneo como entrenador. Fotografía: Diriangén
José Giacone podría volver al Herediano, luego de su paso por el Diriangén de Nicaragua. Foto: archivo.

LEA MÁS: Fedefútbol deberá pagarle plata a José Giacone por injusticia que le hizo cuando era técnico del Saprissa

¿Vendrá a Herediano?

Giacone conversó con La Teja y confirmó que una serie de cosas provocó que no sigan vinculados al equipo nicaragüense.

“Tenía contrato por un tiempo más, pero por una serie de problemas decidimos terminar este torneo. A partir del sábado quedo a disposición”, comentó.

LEA MÁS: Herediano comenzó su limpia y se despide de un futbolista que jugó muy pocos minutos

José ratificó que ha habido un acercamiento con Herediano; sin embargo, no confirmó que se vaya a convertir en el nuevo entrenador de los rojiamarillos.

“Hemos hablado, aún no es seguro”, comentó.

La Prensa de Nicaragua destacó este lunes que Alexander Vargas podría ser el nuevo entrenador del equipo de Diriamba.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
José GiaconeHeredianoDiriangénNicaragua
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.