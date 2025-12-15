Deportes

Herediano comenzó su limpia y se despide de un futbolista que jugó muy pocos minutos

Herediano comenzó con los cambios en su planilla, luego de quedar fuera de las semifinales del torneo de Apertura 2025.

Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano comenzó con los cambios en su planilla, luego de quedar fuera de las semifinales del torneo de Apertura 2025.

Este lunes, el cuadro florense dio a conocer que el volante Axel Amador no seguirá en el cuadro florense. Amador llegó al Team a inicios de este año, luego de jugar en Pérez Zeledón.

“Informamos que Axel Amador no continuará como jugador del Club Sport Herediano.

“Agradecemos su compromiso y dedicación en el período en el que vistió la camisa rojiamarilla”, destacó el equipo.

Axel Amador, herediano
Axel Amador no seguirá en Herediano y será el nuevo jugador de Guadalupe FC.

Axel Amador ya tiene equipo

Luego de que el Team reveló la salida del jugador, Guadalupe FC lo presentó como uno de sus fichajes para el Clausura 2026.

En el presente torneo, Amador jugó muy poco, mientras defendía los colores de Heredia. De acuerdo con la Unafut, sumó 169 minutos.

