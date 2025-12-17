Herediano anuncia a Reebok como su nueva marca deportiva

Herediano hizo oficial la llegada de Reebok como su nuevo socio comercial a partir del 2026, por lo que Pirma ya es cosa del pasado.

“Para el Club Sport Herediano es un motivo de orgullo darle la bienvenida a Reebok a la familia rojiamarilla. Coincidimos en una misma mentalidad: competir con grandeza, respetar la historia y trabajar con profesionalismo todos los días. Esta alianza nos ilusiona y nos compromete aún más con nuestra afición”, señaló Jafet Soto, presidente Fuerza Herediana, en el comunicado de prensa del equipo rojiamarillo.

LEA MÁS: Saprissa revela la camisa de campeones del mundo con la que viajó al Mundial de clubes hace 20 años

“Para Reebok es un orgullo ser parte del fútbol costarricense y hacerlo de la mano de uno de los clubes más importantes del país. Tendrán todo nuestro apoyo, brindando calidad e innovación a la altura de su historia”, afirmó Mark Yohros, CEO de Reebok Latin America dentro del comunicado rojiamarillo.

Reebok es la nueva marca oficial del Herediano (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

“El Club Sport Herediano anuncia oficialmente su alianza comercial con Reebok, una de las marcas deportivas más icónicas y reconocidas a nivel global, que a partir de la temporada 2026 asumirá con orgullo el reto de vestir a El Team.

9/08/2019. Heredia. Retratos de Mario Marín quién es aficionado al Club Sport Herediano. En la foto: Una jícara guanacasteca con el escudo del club florense es uno de los mayores tesoros de don Mario. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Esta unión representa mucho más que un acuerdo de indumentaria. Se trata del encuentro entre dos nombres con historia, carácter y una visión compartida: la convicción de que la grandeza se construye con trabajo, respeto por el legado y ambición por seguir avanzando. Herediano y Reebok comparten un mismo principio: competir con excelencia, cuidar cada detalle y elevar los estándares dentro y fuera de la cancha”, publicó el conjunto rojiamarillo en la publicación donde hicieron oficial su nueva marca.

LEA MÁS: “Soy muy bueno”: La picante respuesta de Kevin Jiménez a las polémicas dudas de Gustavo López

Con este anuncio, los florenses dejan a la marca Pirma, una que les acompañó en momentos históricos del club, como lo fue el bicampeonato, algo que no conseguía desde los años 70, además de la celebración del centenario en el 2021, año en el que también conquistaron el cetro como monarcas nacionales.