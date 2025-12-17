“Soy muy bueno”: La picante respuesta de Kevin Jiménez a las polémicas dudas de Gustavo López

El tema sobre supuestos pagos a periodistas está dando mucho de qué hablar, y el último comunicador en referirse a esta práctica fue Gustavo López. En Teletica Radio, López soltó una polémica declaración al respecto, a la que Kevin Jiménez no tardó en responder.

“También es cierto, eso no lo podemos esquivar, la ética en el periodismo deportivo se ha ido perdiendo, no podemos taparnos los ojos y decir que no es así. Nosotros, que estamos adentro de la industria, sabemos y conocemos lo que cuesta acceder a una fuente o que una fuente te dé permiso para que informes sobre determinadas cosas.

Kevin Jiménez respondió a Gustavo López sobre insinuaciones de las exclusivas del periodista (Redes Sociales Kevin Jiménez/Redes Sociales Kevin Jiménez)

“Nos llama la atención, a veces, que un determinado comunicador, ni siquiera le voy a decir periodista porque no necesariamente lo es, tenga todas las exclusivas de Manfred Ugalde o de Jimmy Marín, o tenga todas las noticias de la federación; a uno le llama la atención”, dijo Gustavo en Teletica Radio.

Ante estas palabras, Kevin Jiménez, en su programa Seguimos en YouTube, le respondió a López.

LEA MÁS: Yashin Quesada dio su punto de vista sobre los supuestos pagos a periodistas

“Me pasaron un audio de Gustavo López; no dice mi nombre, pero se refiere a mí. Usted se empieza a preguntar por qué tengo las exclusivas de Manfred Ugalde o Jimmy Marín; es porque soy muy bueno, trabajo para ser el mejor y me esfuerzo por ser el mejor. No necesito que me pague nadie. Ustedes ven las vistas que tienen mis redes sociales, tengo 20 millones de visualizaciones mensuales en Instagram; no necesito que me pague nadie más que las marcas”, dijo Kevin en Seguimos.

Gustavo López hizo unas declaraciones sin mencionar a Kevin Jiménez sobre las exclusivas de jugadores (Cortesía )

“Quizás regrese a un medio de comunicación porque quiero crecer en ese medio, no porque lo necesite. Las marcas me pagan por la visualización que tengo y por el apoyo de la gente que confía en mí. Gustavo, muy fácil: diga el nombre, pero no insinúe cosas fuera de contexto que generen un ambiente negativo, que afecte el honor y la forma de trabajar”, afirmó Jiménez.

LEA MÁS: Padre de Tomás Rodríguez quiere ver a su hijo en el Olimpia de Paraguay y no en Saprissa

“Sentarse a opinar es fácil. Él dice que le escribe a las fuentes y no le responden; eso es problema suyo, que no le confirmen”, sentenció el periodista.