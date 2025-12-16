Yashin Quesada dio su punto de vista sobre los supuestos pagos a periodistas

El periodista Yashin Quesada, se refirió a las denuncias de algunos periodistas, sobre personas del medio que han recibido dineros para hablar bien o mal de personajes alrededor del fútbol nacional.

El domingo anterior, Erick Lonis, en el programa Deportes Más comentó sobre esta situación, uniéndose a voces como la de Leo Cordero y Kristian Mora, los cuales antes tocaron el tema.

Quesada tiene una postura firme sobre el tema.

El periodista Yashin Quesada se refirió a las denuncias sobre los supuestos pagos a periodistas. Foto: captura de pantalla. (Captura/Captura)

Las declaraciones de Yashin Quesada

El experimentado periodista dio su versión de lo que acontece en el periodismo deportivo:

“Para mí es un tema muy delicado, porque cuando se trata de aspectos de moral que implican lo ético y la honestidad, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablarlo. Yo supongo que los que han hecho denuncias lo tienen muy claro y tendrán las pruebas suficientes y contundentes como para hablar del tema; yo lo que digo es que es muy delicado generalizar. Si alguien sabe algo, lo correcto es decir el nombre y también que tenga las pruebas; no es solo decir una denuncia, no dejarla abierta.

“Yo creo que la denuncia es buenísima; qué bueno, ojalá se aclare el tema, pero hay que tener las pruebas contundentes y los nombres específicos; creo que es lo más responsable”.

Erick Lonis habló del tema el domingo, en el programa Deportes Más. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Yashin comentó sobre si en algún momento ha visto esa situación o algo relacionado sobre esta denuncia.

“En el ambiente hace rato se viene mencionando eso; de manera privada se ha hablado sobre esa circunstancia, sobre los rumores de que a algunos les pagan por hablar bien de alguien, pero es un rumor, yo no tengo ninguna forma de probar eso, entonces yo no me atrevería a confirmarlo o a asegurarlo, yo no sé si es verídico”, acotó Quesada.