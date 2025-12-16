Kristian Mora habla sin tapujos sobre pagos a periodistas y tira frase contundente

La denuncia de periodistas sobre diversas personas del medio que han recibido dineros para hablar bien o mal de personajes alrededor del fútbol nacional es un tema del que hace días se viene comentando.

Erick Lonis, en el programa Deportes Más de este pasado domingo, comentó sobre esta situación, uniéndose a voces como la de Leo Cordero y Kristian Mora, los cuales antes tocaron el tema.

“Un representante paga a un periodista para que lo tire para arriba porque usted llega y no rinde. ¿Por qué creen que a mí me tiran tanto por el tema de Gustavo Herrera? Porque él no vino con representante, fue negocio de club a club. ¿Cuántos extranjeros han venido y no les va bien? Una gran cantidad en todos los equipos. Entonces a mí me endosaron eso, pero porque yo encontré algunas cosas como representantes pagando periodistas para tirar a este para arriba y al otro para allá”.

Kristian Mora fue uno de los que denuncian la situación de pagos a periodistas. (Kristian Mora/Kristian Mora)

Kristian Mora da su versión sobre dicha denuncia

Kristian Mora fue otro de los comunicadores que denunció esta situación y en La Teja conversamos directamente con él para conocer su versión.

“Lo que yo hago es alertar una situación que en el gremio deportivo ya casi todos saben que es muy peligroso: pagar, contribuir, póngale el término que sea, con un periodista o comunicador con tal de que hable en una línea a favor o en contra de un equipo, jugador o situación. Aquí hay dirigentes involucrados, agentes, y ya lo último que yo supe que se está dando son ofrecimientos de dinero para dejar de hablar de alguien o de un tema; entonces el grito es de alerta para que se sepa.

“Rescato que eso es una recontraminoría, pero está, existe, y tiene su incidencia cuando comunica desde temas que pueden ser intrascendentes a favor o en contra de un jugador o algo noticioso sobre transacciones, cosas por el estilo, ya que es bajo el interés del dirigente o del club como tema, ya más graves, más de corte editorial, donde intentan meter mano”.

“Sé de algunos colegas que han recibido ofrecimientos y han dicho que no, y eso también es absolutamente rescatable, en algo muy delicado porque además el contacto nunca es directo, y hay gente que reclama que quiere nombres y apellidos, pero aquí el dirigente no busca al comunicador de forma directa; en algún caso sí, pero en general es a través de intermediarios, pero finalmente la acción está”, afirmó Mora.

“Incluso, hay periodistas que son pagos por clubes para cubrir viajes de los equipos; con solo que el club o un dirigente te pague el boleto, ya te está condicionando. Los que pasamos por una universidad, por las clases de ética, sabemos que es algo inadmisible absolutamente, siempre y cuando sea así; lo otro es decirlo abiertamente, pues ahí no pasa nada, pero cuando no es así, se hace una cobertura periodística normal; es donde empiezan los peligros de una desinformación.

“A mí un exentrenador de la selección de Costa Rica me contó cómo un dirigente lo quería obligar a un mínimo de jugadores de su equipo, entonces si le pasó a él, estoy seguro de que le pasó a un montón más”, sentenció Kristian.

Lonis también asegura que hay periodistas que reciben pagos para hablar bien de jugadores. (Jose Cordero/José Cordero)

Periodistas dicen que les gustaría ver pruebas sobre acusaciones de ese estilo

La Teja habló con Yashin Quesada sobre el tema y tiene una postura firme.

“Para mí es un tema muy delicado, porque cuando se trata de aspectos de moral que implican lo ético y la honestidad, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablarlo. Yo supongo que los que han hecho denuncias lo tienen muy claro y tendrán las pruebas suficientes y contundentes como para hablar del tema; yo lo que digo es que es muy delicado generalizar. Si alguien sabe algo, lo correcto es decir el nombre y también que tenga las pruebas; no es solo decir una denuncia, no dejarla abierta.

“Yo creo que la denuncia es buenísima; qué bueno, ojalá se aclare el tema, pero hay que tener las pruebas contundentes y los nombres específicos; creo que es lo más responsable”.

Yashin comentó sobre si en algún momento ha visto esa situación o algo relacionado sobre esta denuncia.

“En el ambiente hace rato se viene mencionando eso; de manera privada se ha hablado sobre esa circunstancia, sobre los rumores de que a algunos les pagan por hablar bien de alguien, pero es un rumor, yo no tengo ninguna forma de probar eso, entonces yo no me atrevería a confirmarlo o a asegurarlo, yo no sé si es verídico”, acotó Quesada.

Kevin Jiménez dijo que si no dan nombres no es más que un chisme. (Instagram/Instagram)

Kevin Jiménez fue otro de los que se pronunció al respecto de estos rumores que andan alrededor de cierta parte de la prensa deportiva.

“Yo siento que es una denuncia irresponsable e irrespetuosa, ya que enfrasca toda la prensa porque no se atreven a decir nombres ni presentan pruebas y dejan que la gente piense lo que quiere; es sumamente bajo, parece un chismerío; si hay pruebas, que las presenten; yo hablo por mí y mi entorno”

“Yo dudo que haya algún periodista que reciba un pago del club, de un agente, jugador o lo que sea; eso lo veo muy raro y mal, es como muy conspiranoico o de señor, eso ya es de gente vieja que cree en cosillas así; que si alguien tiene pruebas, que las presenten, no enfrascar a toda la prensa; es muy fácil prender una cámara y decir cualquier tontera sin pruebas”, asegura Kevin.