David Guzmán habla sobre las dificultades de cerrar en el Morera Soto

Luego del partido de semifinales de vuelta en el que Saprissa sentenció su boleto a la final tras vencer a Cartaginés, David Guzmán hizo referencias sobre las dificultades que ha tenido el Monstruo en sus visitas al Morera Soto, estadio donde se definirá al nuevo monarca nacional.

Saprissa viene de acabar segundo en la tabla de posiciones, solo por detrás de la Liga, y tras derrotar en la ida y vuelta al conjunto brumoso, los de Tibás llegan con la consigna de primero ganar la final para alargar la serie ante los rojinegros a dos encuentros más; sin embargo, David asegura que van paso a paso.

David Guzmán habló de las dificultades del Saprissa en el Morera Soto. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

“Primero hay que respetar al rival y hay que jugar los partidos; no podemos hablar de alargar si no se ha jugado ni el primer partido; obviamente queremos llegar a esas instancias, pero hay que hacer las cosas paso a paso. Somos Saprissa, el equipo más ganador, pero nos vamos a enfrentar a una gran institución”, asegura Guzmán.

LEA MÁS: Herediano comenzó su limpia y se despide de un futbolista que jugó muy pocos minutos

“A Alajuelense le ha costado aquí, veamos los números; eso al final ya quedó atrás, la temporada buena, regular o mala ya quedó atrás tanto para ellos como para nosotros; ahora son dos finales, esto no es por llevar la contraria, sino que ahora son dos juegos distintos y siempre los clásicos son muy diferentes. Allá nos costó, pero acá vinimos y ganamos 3-0, tetracampeonatos, entonces ya eso es pasado”, dijo David.

Saprissa venció 4-2 en el global a Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

Los tibaseños se verán las caras contra Liga Deportiva Alajuelense en la Cueva por el juego de ida este miércoles a las 8 de la noche, para devolverle la visita a los manudos el sábado a las 7, en un duelo que podría darle la copa 31 a los erizos o alargar la final a dos choques más entre clubes.

LEA MÁS: Liberia da importante anuncio sobre la continuidad de José Saturnino Cardozo

Los morados perdieron los dos clásicos del campeonato regular ante los rojinegros, y no ganan en Alajuela desde el 2023.