Erick Lonis y otros dos comunicadores denuncian pagos a periodistas para favorecer a jugadores o perjudicarlos

En el programa Deporte Más, espacio dirigido por Erick Lonis, quien a su vez forma parte de la dirección deportiva del Saprissa, se unió a denuncias de comunicadores que afirman encontrarse con periodistas que reciben dineros a cambio de levantar o tirar para abajo futbolistas nacionales.

“Un representante paga a un periodista para que lo tire para arriba porque usted llega y no rinde. ¿Por qué creen que a mí me tiran tanto por el tema de Gustavo Herrera? Porque él no vino con representante, fue negocio de club a club. ¿Cuántos extranjeros han venido y no les va bien? Una gran cantidad en todos los equipos. Entonces a mí me endosaron eso, pero porque yo encontré algunas cosas como representantes pagando periodistas para tirar a este para arriba y al otro para allá”.

Erick Lonis afirma que hay periodistas que les pagan para hablar bien o mal de jugadores. (JOHN DURAN/John Durán)

“Después te lo querían meter a la fuerza con un salario altísimo, entonces yo dije esto aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Algunos representantes dicen: ‘Tírele a ese mae porque se está paseando en mi negocio’; esa es la pura verdad”, asegura Lonis, quien también aceptó lo que le ha costado a Herrera.

“Cuántos jugadores extranjeros han venido y que no juegan y que ganan más, dos veces más de lo que gana el muchacho (Gustavo Herrera), y que los ponen y los quitan, y por qué solo con uno, yo he tenido que comerme unas broncas con gente que está acostumbrada a manejar con periodistas o representantes; la mayoría son buenísimos, la mayoría de periodistas son honrados, pero hay dos o tres que manejan una ‘camarilla’”, afirmó.

LEA MÁS: Definidas las fechas de la final de segunda ronda, ¿quién será el rival de Alajuelense?

Periodistas nacionales se unen a Lonis sobre el intento de compra a comunicadores

El periodista Kristian Mora de Tigo fue otro de los que afirmó sobre esta situación que vive el fútbol nacional.

“Se están dando situaciones en nuestro fútbol a nivel de dirigencia y periodismo muy graves; estamos entrando en una etapa donde lamentablemente a algunos comunicadores les están pagando para hablar a favor o en contra y lo peor es que ya se están ofreciendo dineros por callar, que dicen que les mandamos esto y dejas a este personaje tranquilo, y lamentablemente hay una parte dirigencial de nuestro país que cree que son los dueños de todo y pueden manejarlo todo: equipos, jugadores, medios, periodistas, reglamentos, todo”, asegura Mora.

Kristian Mora denuncia situaciones graves sobre pagos a comunicadores nacionales. (Kristian Mora/Kristian Mora)

“Hay agentes, personas muy cercanas a la Federación que están en la decisión de comprar o pagar a personas con tal de que su línea de información o la de opinión vaya por donde ellos quieren”, acotó en Tigo Sports Kristian.

“Al extremo que estamos llegando hoy, donde además desde hace algunos años viene la costumbre de que tal periodista habla mal de mí, llamo al dueño del medio y o lo calma o lo echan; bueno, ya echaron a uno por una presión fuerte de un dirigente, bueno, a dos; cuidado, no normalicemos situaciones que son graves”, sentenció.

Leo Cordero de Columbia, en un audio de días atrás, también aseguró sobre esta situación alrededor del periodismo nacional.

Leonardo Cordero asegura que lo intentaron comprar pero no se dejó

“Por lo menos yo, desde que soy periodista deportivo, me olvidé de los colores, los guardé en un clóset y soy ahora totalmente imparcial; en esto, hay que serlo”.

“Lamentablemente, en el periodismo costarricense, últimamente nos estamos encontrando con muchos que son más que aficionados y puedo dar nombres y apellidos. Se han convertido lamentablemente en fanáticos, y ese fanatismo los lleva precisamente a cometer muchos errores en cuanto a comentarios y demás".

LEA MÁS: ¿Misión imposible? Erick Cabalceta cree que Cartaginés “puede sacar la tarea” pese al marcador en contra ante Saprissa

“Y otros que, además, hay ciertos beneficios de algunos equipos, porque lo tengo claro, que benefician a algunos periodistas para que hablen bien de sus equipos. A mí me trataron de comprar y les dije que no”, dijo Cordero.