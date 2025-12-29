Tepa González regresa al Herediano para la próxima temporada

El Club Sport Herediano anunció este domingo el regreso del futbolista mexicano José de Jesús González para la próxima temporada.

José de Jesús 'Tepa' González fue llamado al CSH.

González, conocido como Tepa, se integrará a las prácticas y quedará ligado a la institución por un año.

Esta será la segunda etapa del jugador en el fútbol costarricense, luego de haber sido parte del bicampeonato florense en los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025.

Con este regreso, el Team refuerza su plantel con un futbolista que ya conoce el club y fue protagonista en uno de los momentos más exitosos recientes de la institución.

Por su parte, el jugador Haxzel Quirós continuará vistiendo los colores del equipo por un año más, luego de que el Club confirmara la renovación de su vínculo con la institución.