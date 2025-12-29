Deportes

Tepa González regresa al Herediano para la próxima temporada

El futbolista mexicano vuelve al Team para reforzar el plantel tras haber sido parte del club florense

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

El Club Sport Herediano anunció este domingo el regreso del futbolista mexicano José de Jesús González para la próxima temporada.

José de Jesús 'Tepa' González Delantero mexicano Herediano 14 de junio del 2024 Cortesía: Herediano
José de Jesús 'Tepa' González fue llamado al CSH.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/deportes/fabrizio-ramirez-exjugador-de-herediano/HKVYXT34HBAVHMBIZRDUMMKORE/story/

González, conocido como Tepa, se integrará a las prácticas y quedará ligado a la institución por un año.

Esta será la segunda etapa del jugador en el fútbol costarricense, luego de haber sido parte del bicampeonato florense en los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025.

LEA MÁS: “No se puede confiar en la palabra de todos”: el desahogo de Yosimar Arias tras ser campeón con Inter San Carlos

Con este regreso, el Team refuerza su plantel con un futbolista que ya conoce el club y fue protagonista en uno de los momentos más exitosos recientes de la institución.

Por su parte, el jugador Haxzel Quirós continuará vistiendo los colores del equipo por un año más, luego de que el Club confirmara la renovación de su vínculo con la institución.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
tepaJosé de Jesús Gonzáleztemporadaclub sport HeredianoCSH
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.