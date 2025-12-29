Fabrizio Ramírez, exjugador de Herediano, protagonizó una boda de ensueño junto a una periodista

El exfutbolista de Herediano, Fabrizio Ramírez, celebró uno de los momentos más importantes de su vida personal junto a su pareja, la periodista Viviana Víquez.

La pareja contrajo matrimonio este sábado 27 de diciembre, luego de haberse comprometido el año anterior.

Ceremonia y celebración

La boda reunió a familiares, amigos y allegados, quienes compartieron imágenes tanto del acto religioso como de la fiesta posterior, donde los recién casados celebraron junto a sus invitados.

Fabrizio Ramírez se casó tras compromiso anunciado el año anterior.

Mensaje que marcó el momento

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Viviana Víquez compartió un mensaje que acompañó el recuerdo del enlace matrimonial: “Mi esposo, Fabrizio Ramírez, para toda la vida”.

Vivi compartió varias imágenes en sus historias de Instagram. (Vivi Víquez/Instagram)

La pareja salió de la iglesia entre aplausos. (Vivi Víquez/Instagram)

Trayectoria profesional de la pareja

Ramírez tuvo participación con Santos durante el Torneo de Clausura 2025 y cuenta con trayectoria en clubes como Belén, Guadalupe, San Carlos y el Club Deportivo O’Higgins, de Chile.

Por su parte, la comunicadora ha desarrollado su carrera en instituciones deportivas como Alajuelense y Guadalupe, además de su paso por Canal 13.