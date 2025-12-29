Fabrizio Ramírez, exjugador de Herediano, protagonizó una boda de ensueño junto a una periodista

El exfutbolista de Herediano, Fabrizio Ramírez, celebró uno de los momentos más importantes de su vida personal junto a su pareja, la periodista Viviana Víquez.
La pareja contrajo matrimonio este sábado 27 de diciembre, luego de haberse comprometido el año anterior.
LEA MÁS: Jonathan Moya vive un momento especial junto a su familia en Arabia Saudita
Ceremonia y celebración
La boda reunió a familiares, amigos y allegados, quienes compartieron imágenes tanto del acto religioso como de la fiesta posterior, donde los recién casados celebraron junto a sus invitados.
Mensaje que marcó el momento
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Viviana Víquez compartió un mensaje que acompañó el recuerdo del enlace matrimonial: “Mi esposo, Fabrizio Ramírez, para toda la vida”.
LEA MÁS: ¡Todo listo para la San Silvestre! Así será la tradicional carrera de fin de año
Trayectoria profesional de la pareja
Ramírez tuvo participación con Santos durante el Torneo de Clausura 2025 y cuenta con trayectoria en clubes como Belén, Guadalupe, San Carlos y el Club Deportivo O’Higgins, de Chile.
Por su parte, la comunicadora ha desarrollado su carrera en instituciones deportivas como Alajuelense y Guadalupe, además de su paso por Canal 13.