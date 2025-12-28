Deportes

Jonathan Moya vive un momento especial junto a su familia en Arabia Saudita

El exjugador de Alajuelense la está pasando muy bien y con buena compañía.

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El futbolista Jonathan Moya está celebrando un gran momento en su vida fuera del terreno de juego.

El exjugador de Alajuelense y actual delantero del Al-Bukiryah FC de Arabia Saudita compartió una publicación junto a su esposa, Joseline Valverde, con motivo de su primer año de matrimonio.

LEA MÁS: Jonathan Moya no ha podido reencontrarse con su familia en Arabia Saudita por esta razón

Un mensaje cargado de significado

A través de sus redes sociales, Moya recordó la fecha con un mensaje acompañado de varias fotografías juntos.

Jonathan Moya continuó su carrera futbolística en Arabia Saudita.
Jonathan Moya continuó su carrera futbolística en Arabia Saudita. (Arabia Saudita/Instagram)

“Hace un año tomamos la decisión más importante de nuestras vidas: unir nuestros caminos para siempre. Gracias por cada uno de los momentos que hemos pasado juntos, por estar en mis mejores cosas, pero sobre todo estar en las no tan buenas; ahí es donde te admiro y valoro más”.

Jonathan Moya
Jonathan Moya ya cumplió un año de casado. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Diego Campos al Cartaginés? Dirigencia brumosa rompe el silencio sobre negociaciones

Familia y fe como pilares

El futbolista también agradeció a su esposa por la familia que han construido y por enseñarle el significado del amor.

“Solo pido a Dios que nos deje vivir muchas experiencias juntos y que Él siempre sea el centro de nuestro matrimonio. Te amo mucho, amor. ¡Feliz aniversario!”, agregó.

La pareja se comprometió en agosto de 2024 y contrajo matrimonio en diciembre de ese año. Actualmente, Moya está celebrando el aniversario en Arabia Saudita junto a su amada esposa y sus hijos, quienes se fueron hasta allá para pasar esta temporada en familia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jonathan MoyaJoseline ValverdeMatrimonioAniversario
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.