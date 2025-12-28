Jonathan Moya vive un momento especial junto a su familia en Arabia Saudita

El futbolista Jonathan Moya está celebrando un gran momento en su vida fuera del terreno de juego.
El exjugador de Alajuelense y actual delantero del Al-Bukiryah FC de Arabia Saudita compartió una publicación junto a su esposa, Joseline Valverde, con motivo de su primer año de matrimonio.
Un mensaje cargado de significado
A través de sus redes sociales, Moya recordó la fecha con un mensaje acompañado de varias fotografías juntos.
“Hace un año tomamos la decisión más importante de nuestras vidas: unir nuestros caminos para siempre. Gracias por cada uno de los momentos que hemos pasado juntos, por estar en mis mejores cosas, pero sobre todo estar en las no tan buenas; ahí es donde te admiro y valoro más”.
Familia y fe como pilares
El futbolista también agradeció a su esposa por la familia que han construido y por enseñarle el significado del amor.
“Solo pido a Dios que nos deje vivir muchas experiencias juntos y que Él siempre sea el centro de nuestro matrimonio. Te amo mucho, amor. ¡Feliz aniversario!”, agregó.
La pareja se comprometió en agosto de 2024 y contrajo matrimonio en diciembre de ese año. Actualmente, Moya está celebrando el aniversario en Arabia Saudita junto a su amada esposa y sus hijos, quienes se fueron hasta allá para pasar esta temporada en familia.