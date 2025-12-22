Jonathan Moya no ha podido reencontrarse con su familia en Arabia Saudita por esta razón

Jonathan Moya y su esposa Joseline Valverde no han podido reencontrarse, pese a que viajaron a Arabia Saudita desde inicios de semana. (redes/Instagram)

Jonathan Moya todavía no ha podido reencontrarse con su familia en Arabia Saudita, pese a que viajaron desde inicios de semana con gran ilusión.

Su esposa, la modelo y empresaria Joseline Valverde, contó que ella y sus hijos aún siguen esperando el ansiado abrazo con el futbolista, quien actualmente vive y juega en ese país.

Valverde explicó que, aunque ella ya contaba con la visa de turista —pues hace unas semanas viajó sola para verlo—, el trámite de los tres niños se atrasó y eso cambió por completo los planes familiares.

“Ayer en la tarde me llegó el correo de que las visas ya estaban aprobadas, entonces compramos los vuelos para viajar en la noche, finalmente”, relató con emoción.

Sin embargo, cuando llegó este viernes a la oficina para retirarlas, se llevó un gran golpe.

“Llegué y estaba cerrado, decidieron cerrar por lluvias y ahora abren hasta el lunes. Fue como un balde de agua fría”, confesó.

Jonathan Moya no ha podido abrazar a sus hijos todavía. (redes/Instagram)

A esperar por el abrazo

Debido a esto, deberán quedarse una semana más, en un país que prefirió no detallar, mientras les permiten ingresar a Arabia Saudita.

Joseline aseguró que la espera ha sido muy dura, especialmente para los pequeños.

“Los chiquillos han esperado mucho este momento, lo extrañan demasiado”, dijo.

Aun así, mantiene la fe intacta. “Todo pasa por algo y confiamos en los planes de Dios. Prefiero pensar que Dios nos cambió el vuelo porque nos salvó de algo”.

La esposa del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense decidió contar lo que están viviendo porque muchas personas le han preguntado por qué no ha compartido el reencuentro de Moya con sus hijos. La razón es sencilla: ese momento aún no ha llegado.

Ahora solo esperan que todo se acomode para poder pasar juntos la Navidad, como tanto lo han soñado.