“No se puede confiar en la palabra de todos”: el desahogo de Yosimar Arias tras ser campeón con Inter San Carlos

A Yosimar Arias, gerente deportivo del Inter San Carlos, la vida le dio una lección que no viene en ningún manual de fútbol: el valor de los que nunca se van.

El sábado anterior, el guanacasteco se proclamó campeón del torneo de Apertura 2025, con el equipo que se localiza en Pital de San Carlos, pero más allá de lo deportivo, el exjugador reflexionó sobre las pruebas que enfrentó en este año.

El hecho de que la Asociación Deportiva Guanacasteca, equipo en el que era gerente deportivo, quedara fuera de la primera división, fue uno de los mayores golpes que se ha llevado en su carrera y en su intento por salir adelante, hizo maletas para trabajar en Bolivia, pero tampoco la pasó bien.

Yosimar Arias, gerente deportivo del Inter San Carlos habló de su trabajo en el equipo norteño y lo que aprendió del 2025. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

Hoy, en San Carlos está feliz, realizado por ayudar a los objetivos del equipo que dirige Douglas Sequeira y con la consigna de que el 2026 será un año lleno de bendiciones para él y los suyos.

Sobre esto y más, el exjugador de 39 años conversó con La Teja, luego de la final que el sábado protagonizaron el Inter y Cofutpa Palmares, en el estadio Carlos Ugalde. Si el club sancarleño logra también el título del torneo de Clausura 2026, automáticamente sellan el boleto a primera división.

Un 2025 de aprendizajes

- ¿Con cuál consigna llegó al Inter San Carlos?

Llegué este torneo, para tratar de fichar a jugadores que hicieran diferencia, ya había un buen plantel y a aportar nuestro granito de arena.

Gracias a Dios tenemos el respaldo de la dirigencia del club, del presidente (Geovanni Paniagua) y estoy en un equipo que está trabajando muy bien en lo deportivo y administrativo.

Yosimar Arias se rodea de su pareja, Marcela, y sus padres Ana y Rodolfo, quienes lo apoyan en todo momento. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

Tengo que agradecer por las condiciones en las que estamos y se viene cambio de sede, a partir del próximo año se estarían construyendo unas canchas y un estadio. Desde que llegué al club he tenido las herramientas para armar el equipo, de acuerdo a lo que pide el cuerpo técnico.

Le agradezco a todos, a los jugadores, cuerpo técnco, al pueblo, porque han estado involucrados con el proyecto. Ahora vamos a disfrutar unas vacaciones, porque el 5 o 6 de enero ya pensamos en regresar a trabajar.

- ¿Cómo es su relación con Douglas Sequeira y Álvaro Saborío?

Soy del pensar que dos cabezas piensan mejor que una y en el equipo tenemos 3 o 4 cabezas muy pensantes, tomar decisiones en conjunto es muy fácil y se piensa en el éxito.

En la institución hemos hecho muy buena mancuerna, don Geovanni está en el día a día con nosotros y ha sido un complemento muy bueno, junto con el cuerpo técnico.

Y creo que se ha visto reflejado con el título, con Douglas paso hablando todos los días, todo el día tomando las mejores decisiones para el éxito del Inter.

Inter San Carlos es el campeón del torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso. Fotos: tomadas de Facebook. (Fotos: tomadas de Facebook./Fotos: tomadas de Facebook.)

- ¿Cómo valora el hecho de tener esta oportunidad luego de las dificultades que pasó en Bolivia?

El volver acá es una bendición, no ha sido un año bueno en lo personal, pero siempre Dios está a mi lado, mi familia, personas que han estado ahí, mi novia, quienes me acompañan día y noche y cierro el año con lo que quería, ser campeón con Inter San Carlos.

- ¿Qué ha aprendido de los golpes que se llevó en el 2025?

En mi caso, soy una persona que confía en todo el mundo y creo que no se puede confiar en la palabra de todas las personas.

Esto me ha hecho aprender mucho, me gusta aprender de los demás y sinceramente no puedo estar confiando en todas las personas en las que en su momento confié, que me dieron la espalda.

Doy gracias a Dios porque tengo trabajando, porque vivo en un lugar espectacular, en Aguas Zarcas, y trato de ver la vida del lado positivo. Espero que en el año que viene haya mucha salud, mucho trabajo.

- ¿Cuáles son sus propósitos para el 2026?

Primero, siempre le doy gracias a Dios por permitirme levantarme y lo que deseo es tener salud, para seguir construyendo mis sueños.

Yosimar trabaja muy bien con el técnico Douglas Sequeira. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Mi propósito es rodearme de buenas personas y a nivel deportivo estamos muy cerca del objetivo, que es llevar el equipo a primera división.

Sé que hay equipos que se están armando para luchar contra nosotros, no será fácil, pero nuestro objetivo es llegar a la máxima categoría.

