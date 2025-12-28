Inter San Carlos queda a un paso de llegar a la primera división

El Inter San Carlos, equipo que dirige Douglas Sequeira en la Liga de Ascenso, hizo lo propio para cerrar el 2025 de la mejor manera posible: proclamándose campeón del torneo de Apertura de la segunda división y de este modo poniendo un pie en la máxima categoría.

Los norteños vencieron con contundencia a Cofutpa Palmares en la serie: 2-1 en el juego de ida y este sábado, en el partido de vuelta, derrotaron a los palmareños por marcador de 3-1, por lo que el global cerró 5-2.

El delantero Carlos Villegas fue el protagonista de la serie, pues anotó 3 de los 5 goles que marcó el equipo sancarleño en la serie final.

Ahora, si los norteños obtienen el título del torneo de Clausura 2026, consiguen de forma directa el tan esperado boleto a la primera división. En caso de no conseguir ese título, jugarían con ese otro campeón una serie más para definir al inquilino de la máxima categoría.

Inter San Carlos es el campeón del torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

Brilló

Villegas, de 26 años, vuelve a ser protagonista luego de superar una lesión que lo alejó de las cancha por unos meses. El atacante llegó al equipo norteño en mayo del año pasado. En el torneo de Clausura 2025 marcó diferencia y fue uno de los goleadores del certamen, alcanzando 20 anotaciones y en este torneo llegó a los 8 tantos.

Las acciones. El estadio Carlos Ugalde, que se convirtió en la casa del Inter para la final, lució repleto de aficionados de ambos equipos, que no pararon de alentar desde que se dio el pitazo inicial.

Palmares fue el equipo que abrió la cuenta. A los 8 minutos apareció Johnny Salas para marcar el primero de la noche. El volante cobró un derechazo fuera del área y puso tenso el ambiente en la casa de los sancarleños, pues a ese momento la serie se empataba 2-2.

Inter San Carlos derrotó a Cofutpa Palmares por marcador de 3-1. Fotos: tomadas de Facebook Inter San Carlos. (Fotos: tomadas de Facebook./Fotos: tomadas de Facebook.)

Sin embargo, rápidamente aparecería Villegas para lucirse con sus dos goles y así cerrar con broche de oro la serie.

El primero del exdelantero saprissista llegó al 41′, cuando marcó un zurdazo dentro del área, y el segundo fue al 47′, en el tiempo de reposición, cuando marcó de cabeza.

Al cierre del partido, el central Roger Vindas señaló una falta de penal a favor del Inter. El central decretó el tiro desde los once pasos luego de que se diera un agarronazo en el área.

Marco Julián Mena, exjugador de la Asociación Deportiva San Carlos, fue el encargado de cobrar el penal con un derechazo, imposible de detener para el arquero Erick Palma.

Este es el segundo intento de los alajuelenses por llegar a la máxima categoría: en el Clausura 2025, el Inter llegó a la fase final ante Fútbol Consultants, pero no pudo vencer al club desamparadeño y este finalmente jugó la gran final contra Guadalupe, equipo que regresó a la primera.