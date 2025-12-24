Inter San Carlos da el primer golpe en la final del Apertura de la Liga de Ascenso

Inter San Carlos este martes pegó primero en la gran final de ida del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, tras imponerse 2-1 a Cofutpa Palmares en un partido cargado de intensidad y emociones.

Inter San Carlos celebró un triunfo clave como visitante tras vencer 2-1 a Cofutpa Palmares en la final de ida del Apertura 2025. (COFUTPA Inter de San Carlos/COFUTPA Inter de San Carlos)

La serie se definirá este sábado a las 7 de la noche en el partido de vuelta. (COFUTPA Inter de San Carlos/COFUTPA Inter de San Carlos)

El equipo sancarleño, dirigido por Douglas Sequeira, sacó un triunfo valioso en su visita al estadio Jorge “Palmareño” Solís, donde logró manejar la presión y aprovechar sus oportunidades frente al marco rival.

El encuentro fue disputado de principio a fin, con ambos equipos buscando tomar ventaja en esta serie decisiva. Sin embargo, los norteños lograron inclinar la balanza a su favor y se van con un resultado que los pone en una posición favorable de cara al juego de vuelta.

Con este marcador, Inter San Carlos llegará al segundo partido con ventaja, mientras Cofutpa Palmares está obligado a buscar el resultado en el próximo compromiso si quiere revertir la serie y seguir con vida en la pelea por el título.

Inter San Carlos se puso arriba en el marcador muy temprano, cuando Anderson Núñez abrió la cuenta apenas al minuto 4 de juego. Cofutpa Palmares logró reaccionar antes del descanso con el tanto del empate anotado por Darío Alfaro, pero en el complemento apareció Carlos Villegas, quien al minuto 66 marcó el gol que le dio la victoria a los sancarleños.

El juego de vuelta de esta final se disputará el sábado a las 7 de la noche, en un partido que definirá al campeón del Torneo de Apertura 2025 y que promete emociones de principio a fin.