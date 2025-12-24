Anthony Hernández le adelantó a su esposa lo que pasaría en la final, ¡y se cumplió!

El regalo de Navidad le llegó por adelantado al jugador Anthony Hernández, quien vivió un torneo de ensueño con Alajuelense y logró el tan deseado título 31 con los rojinegros.

El Pika regresó a la Liga para el Apertura 2025 y fue una de las figuras claves en el equipo de Óscar Ramírez para el torneo recién finalizado.

El sábado anterior, cerró su participación en el torneo local con broche de oro, al marcar el tercer gol en el juego de vuelta de la fase final entre Saprissa y los liguistas, producto de la perseverancia del jugador porteño.

Una de las personas que ha estado con Hernández en sus diferentes procesos, desde hace 6 años, es su esposa Keisha López, quien muy emocionada y orgullosa destacó que el trabajo, su familia y el amor a Dios han sido claves en la vida del delantero, que sigue trabajando para convertirse en legionario y superarse cada día.

El delantero Anthony Hernández recibe el mejor regalo de Navidad: el tener a su familia junta y con salud. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

LEA MÁS: Anthony “Pikachu” Hernández tuvo su revancha para sentenciar la copa 31 de Alajuelense

“Para Anthony, lo más importante es su familia y, para él, su regalo de Navidad es tener a todos sus seres queridos con salud, que estén juntos. Además, la 31 era algo que soñaba y al igual que los demás jugadores, han pasado años y todos querían el título.

“Este miércoles ya tenemos preparada una actividad en familia. Cada miembro de la familia trae algo para comer, y compartimos una cena y así celebraremos la Navidad. Por el tema de su trabajo, nosotros pasamos la mayoría del tiempo en Alajuela, pero tenemos nuestra casa en Puntarenas y celebraremos la Navidad en Puntarenas”, comentó.

Anthony Hernández y Navidad adelantada

El fútbol los une

El fútbol ha unido a Anthony con su esposa desde que eran jóvenes. Ambos estuvieron en la misma escuela y a su esposa le encanta el fútbol, en un tiempo fue futbolista y desde hace 6 años están juntos.

LEA MÁS: Presidente de Puntarenas hizo una revelación sobre Anthony Hernández y el porqué de su gran momento

“Nos casamos hace dos años, porque para nosotros es importante llevar nuestra vida agarrados de la mano de Dios y hace un año, el Señor nos bendijo con el nacimiento de nuestro bebé, que se llama Kylian.

Anthony Hernández fue clave en el juego de vuelta entre Saprissa y Alajuelense. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lo que me enamora de Anthony es que es una persona bastante humilde, esa es la palabra que mejor lo define. Su forma de ser, lo que él conecta con las personas y me respeta mucho, se lleva muy bien con mi familia y siempre se mantiene con los pies en la tierra”, comentó.

López contó que uno de los mayores deseos de Pika era ser papá y por eso, para él, el nacimiento de su bebito fue una bendición.

“Por su trabajo, el tiempo que compartimos es limitado, entre los entrenamientos, las concentraciones y los partidos, pero cuando viene acá, todo su tiempo es para él. Es un papá muy dedicado, ama jugar con el bebé, cuidarlo y siempre está pendiente de nosotros”, comentó.

LEA MÁS: Anthony Hernández encontró un socio y en Alajuelense pueden aprovechar esa conexión

Uno de los grandes deseos de Anthony Hernández era convertirse en papá. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

Resurgir de un grande

Anthony, quien se dio a conocer por su paso en el Puntarenas FC, llegó a Alajuelense a mediados del 2023, pero la falta de minutos lo hizo regresar al equipo naranja en agosto del año pasado.

Allí estuvo hasta el torneo de Clausura 2025 y, a mediados de año, la dirigencia rojinegra acordó su regreso a la casa de los erizos, en donde se volvió pieza fundamental del equipo de Óscar Ramírez.

En el torneo de Apertura, Anthony marcó 3 goles y también anotó en la Copa Centroamericana.

“Creo que el volver a Puntarenas le ayudó en lo deportivo, físicamente y emocionalmente. Hay gente que cree que estar en un equipo como Alajuelense y devolverse a Puntarenas puede ser un golpe, pero él trabajó para salir adelante.

Keisha López, esposa del delantero de Alajuelense Anthony Hernández, habló del gran año que tuvo el delantero porteño. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

LEA MÁS: Anthony Hernández, jugador de Alajuelense rompió la maldición de los rojinegros

“Y él estuvo en Puntarenas muy motivado, es el equipo que lo vio nacer como deportista y eso le permitió mejorar su rendimiento y ahora está en un buen nivel. Ha trabajado mucho por lo que quiere y eso se ve reflejado en los títulos que ha conseguido con Alajuela, porque ganó dos Copas Centroamericanas y el título nacional”, añadió.

¿Qué presentía Hernández de la final ante Saprissa?

“Él sabía que iban a ganar ese día, tenía mucha fe, lo declaró. Además, me dijo que ese día le iba a anotar a Saprissa y se siente muy feliz, porque todo esto lo llena como jugador, como persona y se sigue trazando objetivos, en su carrera.

“Él sueña con salir del país, superarse como futbolista y si no se da, no pasa nada, quiere seguir creciendo en Alajuela, está muy feliz y nosotros nos sentimos muy agradecidos con Óscar Ramírez, porque hubo entrenadores que quizás no le dieron los minutos que él deseaba y el Machillo le dio la oportunidad”, afirmó.